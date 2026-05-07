Draamateatri menulavastust "Rahamaa" mängitakse sel suvel ka Lätis

Tänavu augusti mängitakse Draamateatri "Rahamaad" kolmel korral ka Lätis, lavastus jõuab publikuni Baltikumi suurimal teatrilaval, Riia Dailes Teatri suures saalis.

Etendused Dailes Teatris jätkavad "Rahamaa" rahvusvahelist teekonda, etendused Tampere Töölisteatris, mis toimuvad Tampere rahvusvahelise teatrifestivali raames 7. ja 8. augustil, on juba pikka aega olnud välja müüdud.

Eestis mängitakse "Rahamaad" sel suvel alates 30. maist kuni juuni keskpaigani ning uuesti septembris Noblessneri valukojas, ka need etendused on välja müüdud.

Lätis toimuvad etendused 26. kuni 28. augustini ning on eesti keeles läti- ja ingliskeelsete subtiitritega.