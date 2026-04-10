Narvas jõuab lavale Tiit Palu dokumentaallavastus "Kuum suvi '93"

Narvas jõuab lavale Tiit Palu dokumentaallavastus "Kuum suvi '93" Autor/allikas: Elizaveta Gross
10. aprillil esietendub Vaba Laval dokumentaalne lavastus "Kuum suvi '93", mis käsitleb 1993. aasta Narva referendumit.

1993. aasta suvel korraldati Narvas ja Sillamäel referendum, mille eesmärk oli anda piirkonnale autonoomia. Taustal mõjutasid olukorda konfliktid Transnistrias ja Abhaasias ning kartus, et Ida-Virumaa võib eemalduda Eesti riigist või liikuda Venemaa mõjusfääri. Tollane peaminister Mart Laar on nimetanud Narva referendumit oma valitsusaja kõige raskemaks kriisiks. Olukorra hindamiseks saadeti Narva valitsuse eriesindajana Indrek Tarand.

"Kuum suvi '93" on Tiit Palu dokumentaalne lavastus ajast, mil Eesti tulevik võis areneda mitut erinevat teed. Teos seob ajaloolised sündmused tänapäevaga, tuues esile nii poliitilised otsused kui ka isiklikud kogemused. Lavastuse keskseks tegelaseks on Narva saadetud valitsuse eriesindaja Indrek Tarand, keda kehastab Hendrik Toompere, lisaks astub üles ka Luisa Lõhmus.

Lavastaja ja autori sõnul on tegemist sündmusega, mida teatakse siiani vähe. "Üks meie lähtekohti on teadmine, et Narva referendum on ajalooline sündmus, mida teatakse vähe ja pinnapealselt. Seetõttu on oluline avada selle taustu – ja need jooksevad otsapidi tänapäeva," ütles Tiit Palu. "Kirjutasin teksti mitu korda ümber, otsides usutavat ja huvitavat pinnast. Ma ei tahtnud, et tekiks olukord, kus üks küsib ja teine vastab ning on ainult üks tõde. Tahtsin, et lisaks mingis mõttes kohustuslikule ajalootunnile oleks ka toimiv suhete lugu, mida näitlejatel oleks huvitav mängida."

"Kuum suvi '93" esietendub 10. aprillil Narvas ning 15. aprillil Tallinnas Salme kultuurikeskuses.

