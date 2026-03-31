Narva kooliteatrite festivalil võis näha karjuvat D'Artagnani

Narvas toimub teisipäevast reedeni 35-ndat korda kooliteatrite festival "Kuldkalake". Teisipäeval pakuti publikule nii mõõgavõitlust kui absurditeatrit.

35 aasta jooksul on festivalil mängitud täispikki draamasid ja naljakaid lühisketše, kuid arenguruumi on alati.

Narva-Jõesuu kooli näitering üllatas publikut "D'Artagnani ja kolme musketäri seiklustega". Valjuhäälne peategelane, keda mängis Filipp Medvedev, oli teiste seast selgelt äratuntav.

Küsimuse peale, mis talle selles rollis meeldis, vastas Medvedev lühidalt: "Karjuda."

Medvedevi ütles veel, et lisaks valjuhäälsusele on tema D'Artagnan julge ja äge.

Narva Vaba Lava teatristuudio mängib absurditeatri sugemetega lugu "Katt ja Fredda". Mis võib juhtuda siis, kui kahe inimese ellu sekkub võimekas manipulaator. Publik istub nii lähedal, et eksimisvõimalust noortel näitlejatel pole.

Stuudio näitleja Elisabet Openko sõnul tuleb laval mõelda väga kiiresti.

"Mõned sekundid sul on ja kõik," selgitas Openko

Žürii tööks on Südalinna teatri näitleja Aleksanr Kutšmezov sõnul parimate väljaselgitamine ning mureks, et lasteteatrid püsima jääks.

"Lasteteater on väga vajalik asi. Nii et kallid inimesed, kes toetavad lasteteatrit ja kelle käes on raha. Palun, andke lasteteatritele raha," sõnas Kutšmezov.

Festivalilavale pääses 36 koolitruppi ning osaleb kokku ligi 400 noort näitlejat.