Von Krahli teatris jõuab publiku ette Marto Mägi muusikaline lavastus "Ooper"

Marto, kes on tuntud ka kui pop duo Megamega Superstar üks osapool, on aastaid tegelenud muusikaseeriaga "Suht Tantsitav Muusika", kus ta on uurinud muusikalise lavastuse vorme. "On olnud põnev protsess pressida Von Krahli pisimasse saali midagi nii hiiglaslikku nagu ooper. See loob omamoodi pingevälja: kõik mõistavad, et ooper sellesse ruumi tegelikult ei mahu ja ambitsioon on eos võimatu. Kuid just see absurdne katse võimatut siiski ära mahutada on minu jaoks lavastuslikult kõige paeluvam," avas Mägi lavastuse sisu.

Von Krahli Teatri kunstilise juhi Juhan Ulfsaki sõnul jätkab Von Krahl uute ja värskete tegijate tutvustamist. "Kuna meie esimene nö- tagaukse projekt "Nälg" pälvis laialdast poolehoidu ja publikuhuvi, julgesime nüüd astuda veel sammu edasi ja esitleme uhkelt oma proovisaali laval ooperit. Mis võiks valesti minna?" sõnas Ulfsak lootusrikkalt.

Ooperi lavastaja-etendaja on Marto Mägi, kunstnik-etendajad on Linda Mai Kari, Liisamari Viik, lisaks löövad etendajatena kaasa Kaur Järve, Kadri Joala ja Silver Sagur.