Autorite ühingu juhatusse valiti teiste hulgas ka Synne Valtri

Juhatuses jätkavad Kristjan Randalu, Sten Šeripov, Ewert Sundja ja kirjastaja Tier Music Publishing OÜ esindaja Sandra Perens ning uute liikmetena osutusid valituks Synne Valtri, Martin Saaremägi ning Meelis Leis. Revisjonikomisjonis jätkavad Margo Kõlar ja Tajo Kadajas ning uue liikmena lisandub Ott Evestus.



"Eelmine juhatus on teinud väga tugevat ja tänuväärset tööd ning EAÜ rekordilised tulemused näitavad, et organisatsioon liigub õiges suunas. Uuele juhatusele on loodud tugev vundament, millele edasi ehitada ja seda tööd targalt edasi arendada, hoides fookuses nii autorite õigused kui ka muutuva digimaailma väljakutsed," ütles Synne Valtri.

Valtri jaoks on oluline, et EAÜ ei oleks autoritele vaid tasude koguja, vaid ka tugev partner ja abiline. "Kultuuri kestmine algab varajasest väärtusruumi kujundamisest, mistõttu pean oluliseks ka autoriõiguste teadlikkuse kasvatamist juba nooremast east alates. Mida varem õpime väärtustama loomingut, autoreid ja vastutustundlikku loomekasutust, seda tugevam ja teadlikum on meie kultuuriruum ka tulevikus."



EAÜ juhatuses teist ametiaega alustav Sten Šeripov lisas, et uue juhatusega plaanivad nad jätkata tööd selle nimel, et EAÜ oleks jätkuvalt autoritele usaldusväärne, kindel ja läbipaistev partner. "Samuti jätkame 2025. aastal vastu võetud arengukavas seatud eesmärkide täitmist."



Eesti Autorite Ühingusse kuulub 2025. aasta lõpu seisuga 6523 liiget.