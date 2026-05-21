X!

Autorite ühingu juhatusse valiti teiste hulgas ka Synne Valtri

Muusika
Eesti Autorite Ühingu juhatus
Eesti Autorite Ühingu juhatus Autor/allikas: Eesti Autorite Ühing
Muusika

Eesti Autorite Ühing teatas oma üldkogul rekordilisest aasta tulemustest, mil koguti ligi 12 miljonit eurot ja valis järgnevaks kolmeks aastaks uue juhatuse.

Juhatuses jätkavad Kristjan Randalu, Sten Šeripov, Ewert Sundja ja kirjastaja Tier Music Publishing OÜ esindaja Sandra Perens ning uute liikmetena osutusid valituks Synne Valtri, Martin Saaremägi ning Meelis Leis. Revisjonikomisjonis jätkavad Margo Kõlar ja Tajo Kadajas ning uue liikmena lisandub Ott Evestus.
 
"Eelmine juhatus on teinud väga tugevat ja tänuväärset tööd ning EAÜ rekordilised tulemused näitavad, et organisatsioon liigub õiges suunas. Uuele juhatusele on loodud tugev vundament, millele edasi ehitada ja seda tööd targalt edasi arendada, hoides fookuses nii autorite õigused kui ka muutuva digimaailma väljakutsed," ütles Synne Valtri.

Valtri jaoks on oluline, et EAÜ ei oleks autoritele vaid tasude koguja, vaid ka tugev partner ja abiline. "Kultuuri kestmine algab varajasest väärtusruumi kujundamisest, mistõttu pean oluliseks ka  autoriõiguste teadlikkuse kasvatamist juba nooremast east alates. Mida varem õpime väärtustama loomingut, autoreid ja vastutustundlikku loomekasutust, seda tugevam ja teadlikum on meie kultuuriruum ka tulevikus."
 
EAÜ juhatuses teist ametiaega alustav Sten Šeripov lisas, et uue juhatusega plaanivad nad jätkata tööd selle nimel, et EAÜ oleks jätkuvalt autoritele usaldusväärne, kindel ja läbipaistev partner. "Samuti jätkame 2025. aastal vastu võetud arengukavas seatud eesmärkide täitmist."
  
Eesti Autorite Ühingusse kuulub 2025. aasta lõpu seisuga 6523 liiget.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:57

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

18:54

Sorgu tuletorni tulevik sõltub augustis valmivast ekspertiisist

15:35

Autorite ühingu juhatusse valiti teiste hulgas ka Synne Valtri

15:04

Ira Lemberi poeg: ema täitis erinevatel eluperioodidel erinevaid rolle

13:11

Festivali Headread filmiprogrammis linastub kolm kirjandusteemalist linateost

13:05

Balti visuaalteatri ülevaatefestivalil esietendub Noorsooteatri järgmise hooaja avalavastus

13:04

Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film

12:02

ERSO kannab augustis ette Brian Eno legendaarse albumi "Lennujaamamuusika"

10:41

Maailma nüüdismuusika päevadel kõlavad mitme Eesti helilooja teosed

10:36

Moskvas esinemise tõttu tühistati A Guy Called Geraldi kontsert Kikumul

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:04

Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film

19.05

Ülevaade: kontserdisuvi 2026

10:36

Moskvas esinemise tõttu tühistati A Guy Called Geraldi kontsert Kikumul

09:51

Cannes'i päevik #9: Andrei Zvjagintsevi "Minotaurosele" julgeks peavõitu lubada

20.05

Galerii: Marta Vaarik avas galeriis Artrovert näituse "1kõik"

20.05

Eesti keeles ilmus Haruki Murakami romaan "Sputnik, mu arm"

19.05

Galerii: Viljandis algasid Ugala suvelavastuse "Lühem kui elu" proovid

20.05

Arvustus. Maa külgetõmbejõud tõi Hu? kosmosest tagasi

20.05

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus valik Agota Kristofi loomingust

19.05

Pildid: Cannes'i filmifestivalil esilinastus Eesti kaastootmisel valminud "Vesna"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo