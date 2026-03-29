X!

Mikk Jürjens: mulle on viimasel ajal tantsumuusika ja isegi techno hakanud meeldima

Näitleja ja lavastaja Mikk Jürjens ütles kultuurisaates "OP", et nii sportides kui ka näidendit "Puhkus" kirjutades mängib tal viimasel ajal kõrvus briti produtsendi Fred Againi muusika.

Mikk Jürjens ütles, et kuigi tema ja abikaasa Mari Jürjens muusikamaitses on palju sarnasusi, aga see kohati ka väga erinev. "Küll aga Mari annab mulle väga tihti muusikasoovitusi ja mina talle," sõnas ta ja lisas, et nad on mõlemad väga laia kõrvaringiga. "Minul on viimasel ajal tantsumuusika ja isegi techno hakanud meeldima."

"Inglismaal on selline tore artist nagu Fred Again, kes on väga kihvt tüüp, ta tegi paar aastat tagasi Brian Enoga ühe plaadi, sealt ma sattusin tema peale," mainis Jürjens ja lisas, et nii sportides kui ka eelmisel suvel näidendit "Puhkus" kirjutades olid tal Fred Againi kolm-neli viimast albumit kogu aeg kõrvas.

Rääkides samanimelisest lavastusest, tõdes Jürjens, et puhkus on üks naljakas asi. "Inglise keeles on mitu varianti puhkusest, eestlastel on puhkus kõike: lähed soojale maale, teed tööst väikese pausi, võtad natukene vabamalt," mainis ta ja lisas, et eesti keeles on "puhkus" palju huvitavam sõna.

"Ma mõtlesin eeskätt sellele, et ükskõik mis puhkusest me räägime, siis ajastu, kus me elame, on nii veider, et me ei oska puhata," nentis ta ja tõi välja, et me proovime endale luua tingimusi, et kõik oleks tühi ja keegi ei segaks meid, aga ega vaikus ka lihtne ei ole. "See tuleb kuskilt mujalt."

Sel suvel on Jürjensil üle aastate plaan puhata. "Ma olen poolvägivaldselt kõigele ei öelnud, et ma saaksin korraks puhata, aga loova töö üks veider miinus on see, et sa ei tea, mis hetkel sulle tuleb mingi mõte pähe ja siis on raske eristada seda, et sa ütled lastele, palun olge tasa, ma teen tööd," selgitas ta ja mainis, et tal on ikkagi plaanis väga pikk puhkus. "Ma ei tea, kas ma nimetan seda pärast puhkuse lõppu ka puhkuseks, aga ma loodan, see on mu väljakutse endale."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "OP", intervjueeris Owe Petersell

