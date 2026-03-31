Galerii: noorsooteater jagas sünnipäeval kolleegipreemiaid

Lipulaevaks ehk parimaks uuslavastuseks valisid noorsooteatri töötajad Getter Meresmaa lavastuse "Näeme veel, Simon!", mida iseloomustati kui sooja, elutervet ja liigutavat. Sama meelt oli teatripublik: Meresmaa lavastajadebüüt pälvis ka publiku lemmik-uuslavastuse tiitli Puhas Kuld.

Maailma Meistri ehk parima kunstniku auhinna sai Rosita Raud lavastuse "Pinocchio" julge, köitva ja detailirohke kunstilise lahenduse eest. Parim loomemeeskonna liige ehk Loov Jõud on lavastuse "1984" liikumisjuht ja koreograaf Ingmar Jõela.

Pärli ehk parima naisnäitleja auhindu anti tänavu välja kaks: ühe pälvis Doris Tilk eripalgeliste rollide eest lavastustes "1984", "Gardeenia" ja "Näeme veel, Simon!", teise pälvis Tiina Tõnis meeldejäävate rollisoorituste eest lavastustes "1984" ja "Pinocchio".

Parima meesnäitleja auhinna Ladvaõun viis koju Mart Müürisepp, kelle puhul tõid kolleegid esile visuaalteatrirollide mitmekülgsust ja täpsust lavastustes "Transport: Eesliinil" ja "Näeme veel, Simon!".

Lisaks tunnustati ka hooaja hõivatumaid näitlejaid. Kõige hõivatuma naisnäitleja auhinna Igiliikur pälvis Getter Meresmaa, hõivatuim meesnäitleja ehk Auruvedur on Mart Müürisepp.

Osavnäpuks ehk parimaks töökodade töötajaks valisid kolleegid dekoratsiooniala juhi Kári Arasoni, parima etendust teenindava töötaja auhind Hall Kardinal läks etenduse juhile ja rekvisiitorile Jaanika Jürisele. Töömesilase ehk parima korraldus- ja administratiivtöötaja auhinna pälvis müügijuht Anneli Albert, Majavaim ehk parim maja teenindav töötaja on Elizabeth Teng. Osakondadeülese preemia Kulla Kolleeg laureaadiks valiti projektijuht Sirlen Rekkor.

Hooaja parima üllatuse tiitli saajaid oli kaks: Getter Meresmaa lavastajadebüüt ning noorsooteatri kohviku uus operaator Jahh Catering.