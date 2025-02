Kinodesse jõuab Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunsti tudengite filmikassett

Filmikassetti on koondatud 15. lennu lavastaja ja koreograafia tudengite Pamela Ebberi, Kärt Kokkota, Getriin Kotsari, Isabel Laiapea ja Oskar Viirandi värsked lühifilmid.

Getriin Kotsari film "Kõige normaalsem tüüp" räägib noormehest nimega Joonatan, kes hakkab lähedust otsima haiglas olevatelt ja töötavatelt inimestelt. See on lugu suutmatusest väljendada oma soove ning leida püsivat kontakti siin ajutises ja kaootilises maailmas.

"Kõige normaalsem tüüp" Autor/allikas: Kaader filmist

Filmi režissöör ja stsenarist on Getriin Kotsar, produtsent Liina Jõgar, operaator Steven-Kristjan Tšoba, monteerija Helena Caroly Bekasov, kunstnik Rahel-Marii Ingver, osades Kristjan Taska, Eva Maria Aru, Aarne Soro, Silvia Soro, Jenss Lootus, Emmelgelina Sudovtseva, Margaret Sarv, Ivo Reinok, Vilma Luik, Andres Tabun, Georg Martti Siimann, Jete Liisa Kiik ja Ria Ranniku.

Isabel Laiapea "Tsangaan" on Mati Undi lühivormi "Filoloogi meeleheitlik samm" ning Mehis Heinsaare "Kadunud hõimu" ainetel valminud teos. Filmi keskmes on tsangaanid, kes on iidsetest aegadest elanud "karuperses". Nüüdseks esindab tervet rahvust vaid aga üks inimene. Kuuldused viimasest tsangaanist jõuavad Tartu noormeheni, kes otsustab tundmatusse metsikusse väljasureva rahva viimast elushoidjat otsima minna. Kuigi noormees tunneb end esialgu tsangaani müstilises maailmas võõrana, avastab ta järk-järgult endas palju kihte, mis teda uue keskkonnaga seovad.

"Tsangaan" Autor/allikas: Kaader filmist

Filmi režissöör ja stsenarist on Isabel Laiapea, produtsendid ja kunstnikud Iiris-Minda Paemurru ja Anna-Maria Pink, operaator-monteerija Elis Koppel, mängivad Tiit Alte ja Oskar Kröönström.

Kärt Kokkota filmi "Arhivaar" peategelaseks on mees, keda kummitavad pealtnäha seosetud ja suvalised hetked tema minevikust. Et neid paremini mõista, tahaks ta mälestusi kirjeldada, kuid kardab need teistsugusena ümber kirjutada. Seega proovib Arhivaar leida võimalikult objektiivseid vahendeid, mille kaudu oma mälupilte korrastada ning argielu mõtestada.

"Arhivaar" Autor/allikas: Kaader filmist

Filmi stsenarist ja režissöör on Kärt Kokkota, operaator-monteerija Robin Valge, produtsent Astrid Uus, kunstnik Kadi Kruusmann, osades Aarne Soro ja Gregori Johannes Nõmm.

Kogumiku viimane film, Oskar Viirandi "Luuüdi mekk" räägib Annest ja Manivaldist, kes on absoluutse aktsepteerimise kehastused, ning nende leppimisest elu ebaõiglusega. Seda kõike absurdses ja eksistentsialistlikus võtmes.

"Luuüdi mekk" Autor/allikas: Kaader filmist

Filmi režissöör ja stsenarist on Oskar Viirand, produtsent Liina Jõgar, kunstnikud Anna Maria Praks ja Paula Aarnis, operaator Robin Marten Leppik, monteerija Deili Post, osades Ronja Marie Tepp, Karl Jakob Bartels, Jens-Patrik Rand, Jenss Lootus, Heleriin Lass, Madleen Maria Kirja, Robin Täpp ja Leonhard Sass Taalmaa.

Filmid linastuvad 12. veebruaril Apollo Viljandi kinos, 13. veebruaril Tartu Elektriteatris ja 21. veebruaril Tallinnas kinos Sõprus.