Tartu Uue Teatri aasta esimese uuslavastuse toovad publiku ette Jarmo Reha ja Aare Pilv

"Hymn" on lavastus noorusest ja noortest. See on hümn noortele, kes otsivad enda sisemust, teadmata, kas nad selle ka leiavad. Lavastuse tegijad tahavad töö käigus uurida, mida noored mõtlevad, millest unistavad, milles kahtlevad, mida armastavad ja keda vihkavad. "Mul on palju küsimusi... ning vähe vastuseid. Mulle tundub, et see maailm tüürib mingis sihitus suunas. Ning mulle tundub ka, et ega me "vanad olijad" ikkagi tulevik ei ole," ütles Jarmo Reha.

Lavastuses mängivad Tartu Uue Teatri trupi liikmed Grete Jürgenson, Juhan Soon ning 2025. aastast teatriga liituv näitleja ja lavastaja Kirill Havanski. Loometiimis on veel kunstirühmituse Ajuokse eestvedaja, tänavakunsti taustaga kunstnik Stina Leek, helikunstnik Markus Palo ning valguskunstnik Aleksandr Mirson.

Jarmo Reha on teinud dramaturg Aare Pilvega koostööd alates 2018. aastast. Nende varasemad ühistööd on "Oomen" koostöös dramaturgi Laur Kaunissaarega (2018, Kanuti Gildi SAAL), "Divide et impera" (2022, Ekspeditsioon ja Kanuti Gildi SAAL) ja "Eidos" (2023, Ekspeditsioon).

Lavastus "Hymn" esietendub 28. veebruaril Tartus ning jõuab aprillis-mais külalisetendustega ka Tallinnasse Kanuti Gildi SAALi.