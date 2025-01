Jarmo Reha uuslavastusest: noorte huvi ja püüd kokku hoida on väga suur

Käimas on Tartu Uue Teatri lavastuse "Hymn" ettevalmistusperiood, mille käigus uuritakse, mis noori puudutab, millest nad huvituvad, mida vihkavad ja millest unistavad. Dramaturgid Jarmo Reha ja Aare Pilv rääkisid "Terevisioonis", et uuslavastuse eesmärk on tekitada dialoogi noorte ja vanema generatsiooni vahel.

Lavastuse raames uuritakse noori, kes kuuluvad vanusegruppi 18–25. "Need on noored, kes õide puhkevad ja tärkavad. Nii palju, kui ma olen noortega suhelnud, teinud nendega intervjuusid, nendele üritusi teinud, kus nad kirjutavad oma mõtteid märkmikesse jne, siis olen tajunud, et nad elavad ikka teistsugust maailma ja elu: on küsimusi ja on negatiivseid tundeid ja on isegi soovi lahkuda. On asju, mõeldes selle kultuuri, riigi ja rahvuse peale, mida oleks oluline uurida. See on meie lavastuse siht, alustada dialoogi vanade ja noorte vahel," selgitas Jarmo Reha.

Aare Pilve sõnul soovitakse teada saada, millest noored mõtlevad ja millest unistavad. "Nemad on need, kes meil tulevikus siin asju teevad. Tahame teada saada, mida nad siin teha tahavad või ei taha."

Praeguseks on Reha sõnul kinnitust saanud, et noorus ei ole hukas. "Nende suurim küsimus ja mure, soov, on see, et neid võetaks kuulda. Kui rääkida foonist või suuremast tajust noorte puhul, siis on tunda, et nad on väga soojad, sõbralikud, avatud ja tegelikult isegi siiramad ja abivalmivad kui vanemad generatsioonid. Nende huvi ja püüd kokku hoida, ühise asjaga tegeleda, on väga suur," sõnas Reha.

Reha ja Pilv on algatanud ka petitsiooni "Noor-Eesti "Noorte püüded" kohustuslikuks lugemiseks riigikogulastele", kuhu kogutakse allkirju, et kõik riigikogu liikmed loeks läbi 1905. aasta Noor-Eesti manifesti, teksti, kust on pärit kuulus lause "Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks". "Gustav Suits oli 21-aastane, kui ta selle kirjutas. Selle mõte, et riigikogu liikmed seda loeksid, on see, et nad näeksid, et meie moodsa ja kaasaegse eesti kultuuri, sealhulgas ka Eesti riigi aluse on pannud tegelikult väga noored inimesed ja tuletada meelde, et noorus on just see, mis tulevikku ja unistust ka tänapäeval peidab," rääkis Pilv.

"Noored on meie tulevik, miks me ei võta neid oma riigijuhtimise valemisse, on meie küsimus. Meie mure ei ole noored, meie mure on riik," sõnas Reha.

"Hymn" esietendub Tartu Uues Teatris 28. veebruaril.