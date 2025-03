Gustav Suitsu luulepreemia pälvis Piret Põldver

Žürii nimel kõneles eelmise aasta Gustav Suitsu luulepreemia laureaat Aliis Aalmann, kes tõi esile, et tegemist on ennast tõestanud kirjanikuga, kes suudab uskumatult jõulisi kujundeid luua. "Argised seigad kirjutatakse lahti ning seda kannab sõnaosavus ja nüansirikkus. Tema luuletused on mängleva kergusega kirjutatud, kohati tuuakse luulesse sensuaalsus, mis ei muutu igavaks ega labaseks. Luuletused on läbimõeldud ja lõpetatud, ükski sõna ei jää laokile, iga luuletus on kujundisüsteem," lisas Aalmann.

Žürii hinnangul on Piret Põldveri luulekogumik "Tõmme" hästi komponeeritud, autor tunneb poeetika vahendeid, ta kasutab neid eesmärgipäraselt ja kindlalt. Inimeseks olemise aspektid on analüüsitud, ka uue nurga alt, ja lugejal on alati võimalusi samastuda või mõista.

Piret Põldveri enda sõnul on "Tõmme" armumise tunnet kirjeldav teos. "Mulle tundub, et armastus ja armumine võiksid olla vastandid. Kui armumine on isekas ja enesekeskne tunne – mina tahan midagi –, siis armastus on isetu – heasoovlikkus kellegi suhtes."

Gustav Suitsu nimelist luulepreemiat annavad alates 2004. aastast välja Tartu linn ja Tartu Kultuurkapital. Preemia määratakse luuletajale, kes on möödunud aasta jooksul avaldanud vähemalt ühe ajastutundliku, filosoofiliselt sügava ja kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi.