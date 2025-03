"Hymni" lavastaja Jarmo Reha: meie riik ei kuula noori

Lavastuse "Hymn" lätteks on tänapäeva noored oma murede ja unistustega. Lavastaja ja dramaturgi Jarmo Reha sõnul jäi lavastuse jaoks materjali kogumiseks toimunud ürituste ja intervjuude pinnalt peamiselt kõlama see, et noored tahaksid, et neid kuulatakse.

"Miks me selle ette võtsime, et tegeleda nooruse ja noortega, on sellepärast, et ma arvan, et noorte hääled on kaduma läinud ja on tarvilik neid kuulda, kui me tahame, et Eesti riik edasi läheks. Maailmas ongi väga rasked ajad praegu. Nemad kogevad seda esimest korda. Mõne jaoks ei ole see esimene rodeo, nende jaoks on, kui nii võib öelda. Neil ongi keeruline tajuda, kuhu nad minna saavad ja nad tajuvad ka seda, et neil ei ole ka väga kohta ja nad tahavadki ära minna. Kahjuks tahavad nad ka elust ära minna ja selle pärast me selle teemaga ka tegeleme," ütles dramaturg ja lavastaja Jarmo Reha.

Reha sõnul on lavastuse üks eesmärkidest tekitada dialoog nii eri generatsioonide kui ka noorte ja poliitikute vahel.

"Ütleks, et riik on hetkel sihitu, on väga palju jagelemist ja vaidlemist, kuidas seda natukestki ära jagada. Me vajame pidevalt seda mõtestamist, kuhu me läheme ja praegu on tunda, et me ei tea, kuhu me läheme ja mul on tunne, et see on selle pärast, et me ei kuula noori," ütles Reha.

"Väga paljud noored tõid välja selle, et neil on tunne, et see riik, mis neile jäetakse, on katki ja et neil on väga raske sellega edasi midagi teha, edasi toimetada, et see on selline põhiline asi, mis kõlama jäi," ütles näitleja Kirill Havanski.

Nii lavastuses osalejate kui ka teatriuurija Hedi-Liis Toome sõnul ei ole aga lavastus mõeldud vaid 18–25-aastastele noortele, kellega lavastust tehes on räägitud. Mitmed noori puudutavad teemad nagu näiteks hirm globaalsete konfliktide ees, puudutavad igas vanuses inimesi.

"Olles kursis Jarmo Reha varasemate töödega, et Jarmo Rehale meeldib väga provotseerida ja teistpidi õpetada ja meile nõu anda. Minu meelest ta teeb seda ka selles lavastuses, aga kindlasti pöörab see tähelepanu valupunktidele, mis noortega seoses on. Minu meelest tekitab see palju küsimusi ja arutelu, kas see peegeldas noori inimesi, mida sellest arvata, nii et julgen kõigile soovitada," ütles teatriuurija Hedi-Liis Toome.