Jevgeni Grib: balletijuhiks olemine on huvitav ja väga õpetlik

Reedel esietendub rahvusooperis Estonia Jevgeni Gribi ballett "Valgus maailma lõpust". Kultuurisaatele "OP" antud intervjuus rääkis Grib, et värske lavastus on maailma loomisest. Balleti idee sündis koostöös libretist Eero Epneri ja helilooja Alisson Kruusmaaga. "Kui rahvusooper Estonia mulle sellist võimalust pakkus, ütlesid nad, et mul on vabad käed. See on tegelikult päris raske, kui sulle vabad käed antakse: issand, kust siis alustada!? Ma käisin kõik raamatupoed ja filmiread läbi. Mõtlesin, mis mind kõnetaks."

Kuigi uus lavastus tuleb välja rahvusooper Estonias, on Grib värske Vanemuise balletijuht. "See on tore, kui me saame koos ja sõbrad olla. Me teeme absoluutselt erinevaid asju. Rahvusooper Estonial üks nägu, Vanemuisel teine. See on ju fantastiline, et väikses Eesti riigis on kaks suurt ja uhket teatrit," leiab Grib.

Gribi toetab uues ametis balleti administratiivjuht Mare Tommingas, kes oli pikki aastaid ise balletijuhi kingades. "Mare on väga toetav, andekas ja tundlik inimene. Mul vedas väga, et ma talle meeldin. Tema oli see, kes pakkus mulle esimesena võimalust lavastada. Tänu talle hakkasin päris palju lavastama. Ta andis mulle vabalt oma trupi, lubas eksperimenteerida," rääkis Grib.

Balletijuhina peab Grib vaatama, milline on repertuaar, tantsijate koormus ja kes tantsijaid õpetamas käivad. "Tegelikult on see päris huvitav tee ja minu jaoks on see täiesti teistmoodi, sest ma pole harjunud inimestega nii palju rääkima. Siin ma saan aru, et ma pean. See on huvitav protsess, suur õppetöö," kirjeldas ta.

Uus töö meeldib Gribile väga. "Mulle meeldib Tartu. Mulle meeldib väga teater, mulle meeldivad inimesed, kes seal töötavad – nad on väga hoolivad ja toetavad, väga peened ja ei karda teha uusi asju, mis mulle väga imponeerib ja miks ma olen seal. Seal on päris palju võimalusi lahedaid asju teha," kiitis ta.