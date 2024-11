Illustraator Kadri-Maria Külaots: rebimistehnika lisab tulemusele ootamatuse

Kadri-Maria Külaots on graafiline disainer, lasteraamatu autor, juhtinud ka raadiosaadet ning tegelenud stand-up'iga.

Oma lasteraamatu "Maie ja Mummi" eest võitis Külaots tänavustel Eesti disainiauhindadel parima pildi/illustratsiooni preemia. "Peaaegu ei oleks kirjutanud, ootasin aastaid, et tuleks pakkumine, et keegi vajab illustraatorit. Mulle on alati meeldinud lasteraamatute illustratsioon kui selline. Paar aastat tagasi ühe sõbraga rääkides ta muuseas küsis, et kas ma ise ka kirjutan siis selle raamatu. Siis ma sain aru, et muidugi kirjutan, kõik oli selge ja hakkasin otsast tegema," rääkis Külaots.

Külaots kasutab enda illustratsioonide loomisel rebimistehnikat. "Mul ei olnud oma stiili ja siis üks hetk ma sain aru, et kuna ma oma töös disainerina otsin sageli teistele nende stiili, siis ma sain sama mudelit rakendada enda peal," sõnas ta. Üheks inspiratsiooniallikaks oma stiili leidmisel, oli Külaotsa sõnul Ellen Niidu ja Kersti Haarde lasteraamat "Tõmblukuga kass". Kuidas ta aga otseselt rebimiseni jõudis, ei osanud illustraator öelda.

Kadri-Maria Külaots Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Rebimise juures meeldib Külaotsale tehnika ootamatus. "Ma tehniliselt oskan küllaltki hästi joonistada, olen käinud kunstikoolis ja palju joonistanud elus. Aga kõik, mis ma tegin, ei tundunud mulle lahe, sest ma hakkasin liigselt keskenduma sellele, et asi oleks korrektne. Rebimine võtab selle täpsuse sealt ära ja tulemus on minu meelest lahedam, ta on ootamatu," sõnas ta.

"See oli selline otsingute jada, üritasin leida seda, kus enda käekiri vallanduks. Praegusel ma olengi keskendunud ainult sellele stiilile," lisas disainer.

Jevgeni Grib ja Kadri-Maria Külaots Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"OP-is" tuli saatekülalisi rebimise teel kujutada aja peale. "See on üsna aeganõudev tehnika, oli pinge. Samas ta on selline tehnika, kus see, et ta ei ole täpselt äratuntav, nii oluline, kuivõrd tuleb mingi lahe pilt ja on teada, mis olukorras see tehtud on ja inimene teab, kellest see tehtud on," sõnas Külaots.