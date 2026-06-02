Kadri Hinrikuse uus lasteraamat "Koos isaga" räägib leinaga toimetulekust

Jaan Rõõmus ja Kadri Hinrikus Autor/allikas: Kadri Rahusaar
Kadri Hinrikus avaldas uue lasteraamatu "Koos isaga", mille keskmes on leinaga toimetulek. Raamatu illustreeris Jaan Rõõmus.

Juturaamatu mõõtu kirjutatud lugu räägib leinaga toimetulekust, kuid ei keskendu tüüpiliselt emotsioonidele ja traagikale, vaid pigem tegevusele, milles on omal kohal argine soe huumor.

Hinrikus rääkis, et kirjutas raamatu pärast oma isa surma. "Lähedase inimese kaotamine on alati väga valus. Ometi tuleb sellega leppida, omal moel jäävad kõik kallid inimesed ikkagi sinuga," sõnas ta.

Raamatu peategelane on üheksa-aastane Jakob. Pärast isa kaotust ei ole Jakobi elu enam endine. Ta on end läbi närinud kolmandast klassist, tema õde kuuendast, isegi suvevaheaeg ei tekita elevust nagu varasematel aastatel. Ometi areneb tüütult tühjadest päevadest ootamatult värvikas seiklus. Pereema hakkaja venna ärgitusel võetakse üheskoos ette automatk, milles on oma roll nii juhusel kui ka seaduspäral.

Raamatu illustratsioonid tegi Jaan Rõõmus. "Kui võimalike kunstnike peale mõtlesin, siis kujutasin ette, et ta võiks olla mees, sest meeskunstnik võiks Jakobi maailma ja mõtetega ehk kuidagi vahvalt suhestuda ja selline poisilik-mehelik lähenemine tuleks asjale kasuks. Jaan Rõõmuse pildid on mulle ikka meeldinud, aga koostööd me varem ei ole teinud. Mul on väga hea meel, et ta nõustus," tunnustas raamatu autor kunstnikku.

Kadri Hinrikuse uus lasteraamat "Koos isaga" räägib leinaga toimetulekust

