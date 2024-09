Galerii: Vanemuise teatris algasid "Päevaraamatu" proovid

Lavastuse esimeses proovis kohtusid esmakordselt näitlejad ja muud loomegrupi liikmed, et süveneda Agota Kristofi maailma. "Päevaraamat" esietendub 9. novembril Sadamateatris.

"Päevaraamat" jutustab loo kahest väikesest kaksikvennast, kes saadetakse sõja eest vanaema juurde ning kes püüavad luua süsteemi, mis aitaks neil selles hullumeelses maailmas ellu jääda. Eesti keeles on ungari kirjaniku Kristofi romaan ilmunud pealkirja all "Kaustik" 1997. aastal.

"Kristofi romaan loob oma isepärase lakoonilise keelega tugeva atmosfääriga omailma. Otsustasin proove alustada romaani ühise lugemisega, et see keel meid kohe alguses sinna maailma sügavale sisse juhataks ja annaks kõigile alusmaterjalist tervikliku pildi," ütles esimest korda Vanemuise trupiga töötav lavastaja Ringo Ramul, kes on ise kirjutanud ka romaani põhjal dramatiseeringu.

Lavastuses "Päevaraamat" astuvad üles Veiko Porkanen, Ken Rüütel, Merle Jääger, Kärt Kull, Kristin Prits, Kaarel Pogga ja Rasmus Vendel, kunstnikuks on Arthur Arula ning muusikalise kujunduse loob Kenn-Eerik Kannike. Valguskujunduse autor on Ivar Piterskihh.