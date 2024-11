Vanemuises esietendunud "Päevaraamat" räägib rasketes tingimustes inimeseks jäämisest

Sadamateatris lavale jõudnud "Päevaraamatu" sündmuste keskmes on kaks väikest kaksikvenda, kes viiakse vanaema juurde sõja eest ohtusse kohta peitu. Vanaema juures olles ei jäta karm reaalsus vendasid siiski puutumata.

"Päevaraamat" räägib loo inimeseks jäämisest ebainimlikes tingimustes, mis on teemana aktuaalne ka praegusel ajal.

"Kui vahepeal on selline tunne, et ümberringi toimub nii palju õudust ja koledust ning tahaks ennast eneesekaitseks sellest välja lülitada, siis meil on ka laval poisid, kes tegelevad ellujäämise nimel enda tundetuteks muutmisega. Siin tekibki küsimus, et mis hetkest sa pole enam inimene sellel teekonnal," rääkis lavastaja Ringo Ramul.

"Päevaraamat" põhineb 1997. aastal eesti keelde tõlgitud Ungari kirjaniku Agota Kristofi romaanitriloogia "Kaustik. Katsumus. Kolmas vale" esimesel osal. Eesti teatris jõudis materjal lavale esimest korda.

"Ta on kirjutanud selle romaani napis lühilausetega stiilis, sest see on nagu poiste päevik. Kuna poisid üritavad oma treeningteekonnal vabaneda kõikidest sõnadest, mis tundeid kirjeldavad, on see kiretult kirjutatud. Selle materjali suur võlu on ka see, et väga palju jääb ambivalentseks. Loost ei selgu, mis aeg on, mis riigis me oleme. Ma tahaks ikkagi mõelda, et see võib kõikide inimestega igal ajal ja igas kohas toimuda," lausus Ramul.

Kunstnik Arthur Arula, helilooja ja muusikaline kujundaja Kenn-Eerik Kannike, valguskunstnik Ivar Piterskihh (Endla), romaani tõlkija Urmas Rattus. Osades Veiko Porkanen, Ken Rüütel, Merle Jääger, Kärt Kull, Kristin Prits, Kaarel Pogga ja Rasmus Vendel.