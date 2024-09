Stand-up koomik Aleksandr Popov: huumor on omamoodi kaitsemehhanism

Augustis toimus Šotimaal maailma suurim etenduskunstide festival Edinburgh Festival Fringe, millest ka Popov osa võttis. "See oli minu kolmas kord Šotimaal sellel festivalil käia. Esimest korda olin artistina ametlikult kavas, lausa kahe sõuga," rõõmustas ta.

Ka Tallinnas on hetkel Fringe festival käimas. "Nii kuri kui see ka ei oleks, on see selline tore eluheidikute kokkusaamise koht," naeris Popov. "Selle idee on selles, et platvormi saavad need kunstnikud, kes muidu ei saa," selgitas ta festivali olemust.

Oma ülesastumistel ei karda Popov ka enda üle nalja visata. "Ma ei ole sellest kunagi väga saladust teinud, et minu jaoks on huumor kasvamisraskuste algusest selline omamoodi kaitsemehhanism olnud. Ma teen enamasti nalja iseenda üle, pole vaja kaugelt materjali otsida," sõnas ta.

Popov on veendunud, et nalja saab kõige üle teha. "Siin on kaks väga suurt aga: esiteks, mida teravam on teema, seda kindlam pead olema, et sa selle välja kannad, teine oluline asi on see, et kui sa oled otsustanud, et ma teen mingi terava asja üle nalja, siis ole valmis elama ka sellega, mis pärast tuleb," selgitas Popov.