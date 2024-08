Pühapäeval algav Tallinn Fringe festival toob publikuni üle 180 etenduse

"Tallinn Fringe on üks põnevamaid ja kaasahaaravamaid isekureeruvaid festivale. Ei ole organiseerimiskomiteed, kes otsustaks, mis on kavas. Platvormi esinemiseks saavad kõik, kes seda soovivad. See võib kõlada veidi segaselt, aga ühendav osa ongi ise hakkama saamine – vabadus teha täpselt seda, mida tahad," räägib Fringe-artist ja eestkõneleja Kaisa Ling. "Festivalil on palju "maksa, palju tahad" tasumissüsteemiga sündmusi, mis teeb sündmuse kättesaadavamaks rohkematele ja publik saab toetada artiste vastavalt võimekusele ja soovile."

Festivali üldprogrammis astuvad üles mitmed Eesti artistid, nende seas Eesti parim vodevillibluusi laulja Kaisa Ling, luuletaja ja koreograaf Sveta Grigorjeva, Eesti komöödia-Barbie Sille-Kadri Simer, Londonis resideeruv filmitegija ja värske stand-up koomik Marian Võsumets, laulev baleriin Triinu Upkin, eluline ja alati humoorikas huntkriimsilm, koomik Aleksandr Popov ja paljud teised. Tallinna väisavad ka rahvusvaheliselt tunnustatud Kaytlin Bailey, Richard Dale ja Matt Davis, kes tulevad Eestisse otse maailma suurimalt kunstifestivalilt Edinburgh Fringe.

23.–25. augustini toimub Tallinna Raekoja platsil festivali tänavaprogramm, kus astuvad üles maailmakuulsad artistid Iirimaalt: revolutsiooniline tsirkuse kollektiiv Tumble Circus, duo Bill ja Fred vanaprouade füüsilise improvisatsioonietendusega ning kloun Shiva Grigs klounaadietendusega "Tuvijahtija".

Vaudeville'i stiilis teater Heldeke! toimub festivali teisipäeva- ja reedeõhtuti Kaisa Lingu hilisõhtune kabaree-etendus (Late Night Cabaret with Kaisa Ling), mis toob lavale festivali parimad artistid ja Eesti põrandaaluse kabaree säravaimad tähed. Lisaks saab Heldekeses igal neljapäeval (eesti keeles) ja laupäeval (inglise keeles) näha festivali kõige ägedamaid kohalikke ja rahvusvahelisi koomikud. Õhtuid juhib koomik Ann Vaida.

Tallinn Fringe festival toimub sel aastal kaheksandat korda 17 esinemispaigas üle Tallinna. Festivali programmis on enam kui 180 etendust ning see täieneb iga päev.