Kaheksas Tallinn Fringe Festival avalikustas lühietenduste programmi

Publikuni jõuavad etendused alates burleskist, tsirkusest ja komöödiast kuni muusika, tantsu, teatri ja nende žanrite kõikvõimalike segudeni. Programmis astuvad üles ka tuntud artistid Kaytlin Bailey, Richard Dale ja Matt Davis, kes tulevad Eestisse otse maailma suurimalt kunstifestivalilt, Edinburgh Fringe'ilt.

Teist aastat järjest toob Fringe festivali 23.–25. augustini toimuv tänavaprogramm Tallinna Raekoja platsile maailmakuulsad esinejad. Üles astuvad Iirimaa kollektiiv Tumble Circus, duo Bill ja Fred vanaprouade füüsilise improvisatsioonietendusega ning Iiri kloun Shiva Grigs klounaadietendusega "Tuvi jälitaja".

Fringe-artist ja festivali fringe-kunstide eestkõneleja Kaisa Ling ütleb, et Fringe'i fenomeni iseloomustab järelejätmatus, visadus, püsivus. "Nii on ka Tallinn Fringe kaheksa aasta jooksul orgaaniliselt üha kasvanud. Vaatamata üleilmsetele kriisidele, majanduslikule ebakindlusele ja kriitikanooltele, astuvad isekureeruva festivali artistid ikka vapralt lavale, rõõmuga ja täis veendumust, et kunsti abil on võimalik publiku liikmeid liigutada ja isegi ehk maailma muuta."

Festivali direktor Dan Renwick ootab tänavust festivali tõsimeeli: "Seal saab olema esietendusi, tagasipöörduvaid etendusi ja meil on rohkem esinejaid ning toimumiskohti kui kunagi varem."

Tallinn Fringe Festivali programmi kureerivad esinejad ja mängupaigad ise, mitte festival. See annab võimaluse erinäolisele programmile, mis pakub etendusi eri aladel tegutsevatelt ja karjääri igas etapis olevatelt kunstnikelt.

Kaheksas Tallinn Fringe Festival toimub 18. augustist 18. septembrini. Festivali programm täieneb jooksvalt kuni festivali lõpuni.