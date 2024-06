Kaisa Ling Thing läheb Ameerika-tuurile

Kaisa Ling ja Rene Paul alustavad tuuri tšehhi mõtlejale ja poliitikule Vaclav Havelile pühendatud poliitilise teatri festivalil Rehearsal for Truth, mis tõstab esile Ida- ja Kesk-Euroopa teatrit. Festivalil tuleb esitusele kava "The Feminist's Handbook for Eastern Europe". Sama kava esitatakse ka 15. juunil New Jersey teatrifestivali Voices International Theater Fest.

18. juunil teevad Ling ja Paul debüüdi New Yorgi kabareeklubis Don't Tell Mama, 20. juunil lõpetatakse Ameerika tuur New Yorgi Eesti majas.

Kaisa Ling Thing on fringe- ja kabareeskeenel tegutsenud alates 2021. aastast ning "Ida-Euroopa feministide käsiraamatut" tutvustanud nii Turu, Göteborgi, Tallinna kui ka Edinburghi fringe-festivalil.