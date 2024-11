Eesti Sinfonietta astub üles Kölni Filharmoonia suures saalis

Soliste on Kölni Filharmoonias toimuval kontserdil kolm: Hans Christian Aavik mängib Wolfgang Amadeus Mozarti Viiulikontserti nr.3 K.216 ja pianist Maila Laidna ning tšellist Andreas Lend esitavad Arvo Pärdi teose "Peegel peeglis". Eesti muusikast kõlab veel Arvo Pärdi teos "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks".

Kontsert kuulub sarja "Euroopa klassika Kölni Filharmoonias" ja seda raamistavad viini klassikute teosed - Wolfgang Amadeus Mozarti avamäng ooperile "Tituse halastus" K.621 ning Ludwig van Beethoveni Sümfoonia nr.1 op.21.

Eesti Sinfonietta on vabakutseline orkester, kes keskendub muuhulgas eesti muusika ja muusikute tutvustamisele maailmas. Alates möödunud aasta juunist on Eesti Sinfonietta kontsertmeister Peeter Margus. Orkestri külaliskontsertmeistrid on eesti juurtega solist Anna-Liisa Bezrodny ja leedu viiuldaja Rūta Lipinaitytė.