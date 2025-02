Hans Christian Aavik: vahel on tunne, et mu kodu on lennujaam

26-aastane Hans Christian Aavik ütles, et alates 2017. aastast elab ta suurema osa ajast Saksamaal. "See, kus kodu on, seda on väga raske öelda, vahel on tunne, et kodu on lennujaamas, aga ma arvan, et nii Eesti kui Saksamaa on hästi olulised, kodu on ikka Eestis, aga suvekodu, kuhu tahaks pidevalt minna, on Saksamaal."

Viiulit hakkas Aavik mängima viie-aastasena, kuid juba enne seda tegeles ta ka laulmisega. "Isegi siis, kui ma viiuliga alustasin, siis laulmine oli minu põhiline tegevus, sai päris palju erinevates muusikalides käidud, hästi paljude kooride ees sai lauldud ning väga lahedaid asju sai tehtud, mulle meenub isegi, et kuninganna Elizabeth II sai soolot lauldud."

"Mingi hetk, kui oli ka häälemurre, sain ma aru, et võib-olla oleks viiuliga parem jätkaga," tõdes ta ja mainis, et kuigi ta on viiulit elus väga palju õppinud, tunneb ta endiselt, et õppida on veel tohutult. "Kusjuures mida rohkem ma õpin, seda rohkem ma saan aru, et on, mida õppida, see on elukestev õpe ja muusika on niivõrd suur maailm, et sinna upubki ära."

Praegu musitseerib Hans Christian Aavik tihti ka koos oma abikaasa, pianist Karolina Aavikuga. "Me alustasime koos mängimist juba kooli ajal ja tegelikult enne seda, kui me alustasime ühist elu ka väljaspool muusikat, me mängisime koos, see toimus nii naturaalselt, uskumatu mõelda, aga sel aastal saabki meil kümme aastat koos mängimise algusest."

Õhtul pärast tihedat tööpäeva nad kodus muusikat mängima ei pane. "Muusikat on meie elus nii palju küll, meil oli just eelmine nädal mitu kontserti nädalas ja iga õhtu lõpeb nii hilja, kontsert lõpeb kell kümme või pool üksteist, siis lähme alles korraldatajega sööma, aga siis on veel adrenaliin nii kõrgel, et ega und ei tulegi, siis hakkame hoopis mõtlema, kuidas kõik läks."