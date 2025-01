Suvine Pärnu muusikafestival teeb kummarduse Arvo Pärdile

Kogu Järvide perekond teeb festivaliga kummarduse Arvo Pärdile. Neeme Järvi juhatab 16. juuli avakontserdil Järvi Akadeemia Sümfooniaorkestrit, esitades koos noortega Pärdi teost "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks" ning Mozarti ja Saint-Saënsi loomingut. Kaks päeva hiljem annab Kristjan Järvi koos Nordic Pulse'iga Pärdi muusikast inspireeritud "Pärdi peeglis" kontserdi.

Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester naasevad lavale neljal õhtul. Iga kord on kavas ka Arvo Pärdi loomingut, sealhulgas Pärdi "Silhouette", mille Paavo Järvi ja Orchestre de Paris tõid maailmaesiettekandele 2015. aastal Pariisi Filharmoonia avakontserdil. Samuti Pärdi "Credo", mis 1968. aastal provotseeris nõukogude režiimi, kui dirigendipuldis oli Neeme Järvi. Nüüd liituvad "Credo" ettekandeks koos Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestriga Pärnus Eesti Rahvusmeeskoor ja tütarlastekoor Ellerhein.

"Festivali raames Arvo Pärdi 90. sünnipäeva-aasta tähistamisega anname kogu muusikamaailmale võimaluse tähtpäevast osa saada läbi reaalsete Eestis toimuvate sündmuste. See on meie ja Pärnu edulugu, et rahvusvaheline muusikamaailm igal suvel järjest kasvava publikuarvuga oma pilgud kümneks päevaks Pärnule pöörab," sõnas festivali peakorraldaja Kristjan Hallik.

Kollektiividest teeb festivalil debüüdi veel kammerkoor Vox Clamantis. Eesti Festivaliorkestri, Järvi Akadeemia Sümfooniaorkestri kõrval saab mitmel kontserdil nautida Pärnu Linnaorkestri ja Järvi Akadeemia Sinfonietta esinemisi, samuti eesti ja rahvusvaheliste tippmuusikute kõrgetasemelisi kammermuusika kontserte.

"Mõistagi on Pärnu muusikafestivali missioon ka eesti muusika ja muusikute maailmale tutvustamine. Seetõttu toome igal aastal Pärnus esiettekandele eesti heliloojate uudisteoseid ja tutvustame rahvusvaheliste tippsolistide kõrval ka tippsoliste Eestist," ütles Hallik. Sel aastal on kavas Erkki-Sven Tüüri oboekontserdi "Desert Wind" ühistellimuse esiettekanne, kus solistina teeb kaasa rahvusvaheliselt tuntud oboemängija Kalev Kuljus. Esiettekandele tulevad ka kahe Pärnumaalt pärit naishelilooja uudisteosed – Elis Halliku "Oriri" ja Alisson Kruusmaa "Valse lente".

"Viiuldajaid Hans Christian Aavikut ja Mari Polli saab kuulata soleerimas Pärdi teose "Tabula rasa" ettekandel. Kõrghetkedeks on veel külalissolistide Iveta Alpkalna ja Vilde Frangi debüüdid Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestri ees, kus nad esitavad Poulenci orelikontserdi ja Beethoveni viiulikontserdi. Samuti ootame noorema põlve organisti Maria Lehtlaane debüüti festivalil," jätkas Hallik.

"Muusikamelu on festivali ajal Pärnu linnapildis selgelt näha ning igal õhtul toimuvad kontserdid heakõlalises Pärnu kontserdimajas. Lisaks jagub festivalisündmusi ka mujale linnaruumi – Pärnu Eliisabeti kirikusse, Ammende villasse ja esmakordselt meie sündmuse ajaloos ka Pärnu Issandamuutmise katedraali," rääkis Hallik. Kaks päeva enne suursündmuse algust toimuvad traditsioonilised Pärnu muusikafestivali eelkontserdid ka Tallinnas Jaani kirikus ja Laulasmaal Arvo Pärdi Keskuses.

2025. aastal tähistab Pärnu muusikafestival oma 15. juubelisünnipäeva.

Kogu programmiga saab tutvuda siin.