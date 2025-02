Carnegie Hall pühendab uue hooaja Arvo Pärdi 90. sünnipäevale

New Yorgis asuv mainekas kontserdimaja Carnegie Hall avalikustas 12. veebruaril oma 2025/2026 hooaja programmi, mille keskmes on tänavu 90. sünnipäeva tähistava Arvo Pärdi looming. Programm valmis tihedas koostöös Arvo Pärdi Keskusega.

Carnegie Hall on pühendanud Pärdi loomingule hooaja vältel seitse kontserti, millest kaks koosnevad eranditult tema teostest. Üles astuvad tunnustatud interpreedid, nagu viiuldajad Gidon Kremer ja Midori, Eesti Festivaliorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, Budapesti Festivaliorkester Iván Fischeri juhatusel jt.

"Carnegie Hall pöördus hooaja helilooja mõttega meie poole juba kolm aastat tagasi ja sealtpeale oleme aktiivselt kaasa mõelnud nii esinejate kui ka kavade osas. Eriti hea meel on Eesti suurepäraste kollektiivide pärast, kes jõuavad selles esinduslikus saalis taas rahvusvahelise publiku ette," sõnas Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo.

"Arvo Pärdi muusika on jätnud sügava jälje nii Eesti kui ka maailma kultuuriruumi. Tema helikeel on puudutanud miljoneid kuulajaid ning Carnegie Halli hooaja pühendamine tema loomingule on tunnustus, mis kinnitab tema loomingulist suursugusust ja ajatust," sõnas Eesti kultuurinõunik USA-s Madli-Liis Parts.

23. ja 24. oktoobril astuvad Pärdi autorikontsertidega üles Eesti esinduskollektiivid Eesti Festivaliorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester dirigentide Paavo Järvi ja Tõnu Kaljuste juhatusel, viiuldajad Hans Christian Aavik ja Midori ning pianist Nico Muhly.

Esitusele tulevad teosed pärinevad ligi kuuest aastakümnest alates 1960. aastatel valminud orkestriteosest "Perpetuum mobile" ja pöörangulisest "Credost" kuni hilisema loomeperioodi teosteni "Adam's Lament", "La Sindone" ja "Swansong". Samuti kõlavad "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", "Tabula rasa", "L'abbé Agathon", "Stabat Mater", "Te Deum" jt.

Arvo Pärdi pikaajaline ja lähedane interpreet viiuldaja Gidon Kremer esitab koos tšellist Giedrė Dirvanauskaitė ja pianist Georgijs Osokinsiga 4. detsembril Pärdi juubelile pühendatud kava, kus helilooja teostest kõlavad "Aliinale", "Fratres" ja "Mozart-Adagio".

Arvo Pärdi muusika on maailma ühes olulisemas kontserdimajas Carnegie Hallis kõlanud varasemate aastate jooksul ligi 80 kontserdil, neist esimene leidis aset 1967. aastal, kui Buffalo Filharmooniaorkester (Buffalo Philharmonic) Lukas Fossi juhatusel kandis ette teose "Perpetuum mobile". Toonase kavalehe andmetel ei olnud tegemist mitte üksnes teose esiettekandega Ameerika Ühendriikides, vaid üleüldse esimese Pärdi teose ettekandega Lääne poolkeral.