Arvo Pärdi Keskus kogub inimeste mälestusi teosest "Aliinale"

"Tähistame klaveripala "Aliinale" 50-aastast sünnipäeva ja ühtlasi Arvo Pärdi uue loomestiili tintinnabuli sündi näitusega, mille loomiseks ootame inimeste isiklikke lugusid ja kogemusi selle teose kuulamisest," ütles Arvo Pärdi Keskuse näituste kuraator Kai Kutman.

"Iga mälestuskild on hindamatu täiendus meie arhiivikogule. Ühtlasi kutsume üles andma meile teada, kui kellegi käes leidub mõni Arvo Pärdi käega kirjutatud "Aliinale" loo noot," lisas Kai Kutman.

"Aliinale" on helilooja jaoks mitmes mõttes väga isiklik ja lähedane. Klaveripala sai oma nime Arvo ja Nora Pärdi lähedase sõbra tütre järgi, kelle elu tema emast lahutas, jättes nad kahele poole raudset eesriiet. Muusikalise pühendusena on pala mõeldud lohutuseks eelkõige tütrest puudust tundvale emale. Teos sündis 1976. aasta veebruaris ja see on tema esimene tintinnabuli-stiilis teos.

Lugu võib olla kirja pandud, häälsõnumina või videona salvestatud ning neid võib Arvo Pärdi Keskusele saata aadressil alina@arvopart.ee kuni 11. septembrini, mil Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva.