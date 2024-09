Viimsi Artiumis alustab DocPointi parimate palade eriprogramm

"Sel hooajal on DocPointil hea meel kutsuda filmisõpru Viimsi Artiumisse osa saama DocPointi publiku poolt festivalil läbi aastate enim armastatud filmidest. Need on ajaproovile vastu pidanud publiku lemmikud, mida iga päev suurelt ekraanilt ei näe ning mis tasuvad avastamist seekord Viimsi Artiumi blackbox-is," ütleb DocPoint Tallinn programmi koostaja Filipp Kruusvall.

Filmiprogrammi avaseanss toimub 5. septembril, kui Viimsi Artiumi blackbox'is jõuab ekraanile legendaarse Noma restorani telgitagustest rääkiv Pierre Deschamps'i dokumentaalfilm "Noma – hullud köögis". Filmile teeb sissejuhatuse Fotografiska restorani peakokk Peeter Pihel.

16. septembril linastub režissöör Christian Frei menukas film "Unetus New Yorgis", mis kõneleb igihaljal armastuse otsingute teemal.

14. novembril jõuab taas ekraanile 2023. aasta DocPointil täis saalidele linastunud "Tukdam: maailmade vahel". Enamike inimeste jaoks on surm midagi selgepiirilist, mille olemuse on arstiteadus täpselt paika pannud. Täispikk dokumentaalfilm "Tukdam: maailmade vahel" lükkab need oletused ümber, uurides nähtust, mis ähmastab piiri elu ja surma vahel ennenägematul moel. Olekus, mida Tiibeti budistid kutsuvad tukdam'iks, surevad kõrgeltarenenud budismi praktiseerijad teadlikult kontrollitud viisil.

12. detsembril avaneb filmisõpradel võimalus näha Carl Olssoni filmi "Vintersaga". Kui talvisest Skandinaavia meeleseisundist saaks teha liikuva röntgenpildi, näeks see välja nagu Carl Olssoni kahekümne neljast peatükist koosnev audiovisuaalne lugulaul "Vintersaga". Oma loometee jooksul on Olsson välja arendanud isikupärase ja selgelt äratuntava käekirja, kus ta staatilise vaatluse teel leiab üles ühiskonna nukker-jaburad olukorrad ja karakterid. Tema huumoritaju ja vaimukust on õigustatult võrreldud kaasmaalaste Roy Anderssoni ja Ruben Ostlundi omaga.

2024/2025 hooaja jooksul jõuab kord kuus toimuvatel seanssidel ekraanile üheksa meeldejäävat linateost festivali eelnevatest aastakäikudest. Selle aastanumbri sees linastub neist neli.