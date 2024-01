Galerii: Tallinnas avati dokumentaalfilmide festival Docpoint

Festivali avas Eesti-Soome koostööfilm "Ilvesmees", kokku linastub tänavuses programmis 33 filmi.

Režissöör Juha Suonpää "Ilvesmees" on kütkestav film äärmiselt harva kaamera ette sattuvatest ilvestest ja eksistentsialistlikest otsingutest keset Soome metsikut loodust. Filmi originaalmuusika on loonud Puuluup ja Tanel Kadalipp ning Eesti-poolseks kaasprodutsendiks on Liis Nimik.

Festivali programmis olevad filmid kõnelevad kaasa tänapäeva maailma väljakutsetele, olgu selleks Werner Herzogi uurimustöö tehisajust ja -intellektist filmis "Ajumaastikud" või täies mahus arvutimängus lahtirulluv dokfilm "Kniti saar". Olulist tähelepanu pöörab festival ka muutuvatele keskkonnatingimustele ja USA äärmuslikuks muutuva poliitikamaastiku telgitagustele. Ka sel aastal on programmis mitmeid tugevaid Ukrainat puudutavaid dokumentaalfilme.

Eesti dokumentalistikat esindab Yamagata filmifestivalil Jaapanis esilinastunud "Läinud on jäänud", mille režissööriks on New Delhis sündinud Varun Trikha. See dokumentaal annab uue vaatenurga Setomaale ja sealsetele inimestele.

Docpoint Tallinn toob Tallinnasse mitmeid režissööre üle maailma. Meistriklassi viib läbi festivali peakülaline Mark Cousins, filmilavastaja, kes on saavutanud tuntuse ennekõike oma pikkade filmiajalooliste käsitlustega, mis pakuvad temale omast poeetilist ja ainulaadset pilku filmiajaloo tippteostele ja -sündmustele.