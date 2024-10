Washingtoni suurim koor Choral Arts laulab sel hooajal eesti keeles

Ameerika Ühendriikide pealinna suurim koorikollektiiv Washington Choral Arts laulab sel hooajal tavapärase repertuaari kõrval ka eesti keeles, sest Eesti saatkond Washingtonis on palutud koorikollektiivi kultuuripartneriks, et ameeriklastele tutvustada Eesti koorimuusikat ja kultuuri.

Eesti saatkond Washingtonis on sel hooajal Ameerika Ühendriikide pealinna suurima koorikollektiivi Choral Artsi kultuuripartneriks, mis tähendab seda, et ameeriklaste suust kõlab nii "Mu isamaa on minu arm" kui ka "Ta lendab mesipuu poole".

"Mulle on Eesti heliloojatest alati silma jäänud Arvo Pärt. Ma tunnen tema muusikat väga hästi. Nüüd, kui oleme süvenenud lauludesse nagu "Mu isamaa on minu arm", on tekkinud tunne, justkui oleks teie rahvuslik uhkus kapseldatud lauluvormi," ütles Choral Artsi peadirigent ja kunstiline juht Marie Bucoy-Calavan.

Choral Arts on 60 tegutsemisaasta jooksul laulnud paljudes keeltes, kuid eesti keel on kollektiivile olnud põnevaks väljakutseks.

"On üks konkreetne täishäälik õ ehk katusega o. Minu jaoks on see kõige raskem, sest inglise keeles pole midagi sarnast, seega on õ-täht omamoodi keerukas," ütles Choral Artsi abidirigent Shannon Arnold.

Et hääldused oleksid korrektsed, kutsuti ühislaulmisele abiks kohalik Eesti segakoor.

"Ma ei ole kunagi mõistnud või tähele pannud, kui palju õ-tähti, ä-tähti, ö-tähti ja ü-tähti on meie laulude fraaside lõppudes või nootidel, mida peab pikalt hoidma, aga kui ma dirigendipulti läksin, siis laulis nagu saalitäis eestlasi, üldse aktsenti ei olnud, tulemus oli ikka ülihea," ütles Baltimore-Washingtoni Eesti segakoori dirigent Tjorven Hairfield.

Keeruline keel koorilauljad ei heiduta ning põnevusega oodatakse, millal saab Eesti koorimuusikaga publiku ette astuda.

"On aru saada, et see muusika on kirjutatud koorile. See on kirjutatud inimhäälele ja seal on palju ägedaid meloodiaid. Seda on tore laulda ja tõeliselt ilus kuulata," ütles Choral Artsi laulja Ed Hoover.