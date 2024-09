Arvo Pärt pälvis briti Kuningliku Filharmoonia Seltsi kuldmedali

Medaliga tunnustab Kuninglik Filharmoonia Selts Arvo Pärti unikaalse ja ajatu muusikalise keele loomise eest, mis ületab riigi- ja stiilide piire ning on leidnud tee kuulajate südametesse üle kogu maailma.

Angela Dixon rõhutas medali üleandmisel, et Arvo Pärt on tänapäeva noortele heliloojatele näidanud, milline kaal võib nende häälel olla. Ta lisas, et Kuninglik Filharmoonia Selts hindab kõrgelt Pärdi muusika vaimset puhtust, mis põhineb tema usul ja varasemal sakraalmuusikatraditsioonil, puudutades väga erineva elukogemusega inimesi ja kõlades üle riigipiiride.

"Pärdi meisterlik looming kannab endas erakordset selgust ja ilu, pannes meid mõtlema muusika olemuse ja tuuma üle," ütles Dixon.

Arvo Pärdi nimel pidas tänukõne tema poeg Michael Pärt. "Kuningliku Filharmoonia Seltsi kuldmedal on enamat kui autasu; see on tunnustus Pärdi muusika ajatule kvaliteedile. Muusikale, mis on sügavalt seotud traditsiooniga, säilitades samal ajal isikupära ja unikaalsuse. Minu isa on väga liigutatud ning ta tänab Kuninglikku Filharmoonia Seltsi kogu oma südamest selle suure au ja tunnustuse eest," sõnas Pärt.

Kuningliku Filharmoonia Seltsi kuldmedalit antakse välja alates 1871. aastast ning sellega tunnustatakse eri rahvusest muusikuid ja heliloojaid silmapaistvate muusikaliste saavutuste eest. Medali esikülg kujutab helilooja Ludwig van Beethovenit, kelle üheksas sümfoonia valmis Kuningliku Filharmoonia Seltsi tellimusel.

Medali saajad valib välja Kuningliku Filharmoonia Seltsi juhatus ja nõukogu, mille järel kiidavad valiku heaks seltsi liikmed. Medali varasemate laureaatide hulka kuuluvad suurkujud, nagu Johannes Brahms, Edward Elgar, Richard Strauss, Sergei Rahmaninov, Jean Sibelius, Sergei Prokofjev, Igor Stravinski, Benjamin Britten, Leonard Bernstein, Olivier Messiaen, Pierre Boulez jpt.

Medali uuemate laureaatide seast leiab näiteks Sofia Gubaidulina, György Kurtági, Jessye Normani, Daniel Barenboimi, Janet Bakeri, Sir Simon Rattle'i, András Schiffi, John Williamsi ja Anne-Sophie Mutteri.

Medali üleandmisel Arvo Pärdi Keskuses osalesid Kuningliku Filharmoonia Seltsi juht Angela Dixon ning tegevjuht James Murphy, Arvo Pärt, tema poeg ja keskuse nõukogu esimees Michael Pärt, Tallinna Briti suursaatkonna asejuht Ifeanyi Anne Agboola, Eesti Filharmoonia Kammerkoori kunstiline juht ja peadirigent Tõnu Kaljuste, Arvo Pärdi Keskuse juhatuse esimees Anu Kivilo ning keskuse töötajad.