X!

Festivali Docpoint Tallinn avab Taavi Aruse dokfilm "Puuluup – kaablid autos veel"

Film
"Puuluup – kaablid autos veel" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

2026. aasta DocPoint Tallinna avafilmina linastub 3. veebruaril režissöör Taavi Aruse täispikk dokumentaalfilm "Puuluup – kaablid autos veel".

"Puuluup - kaablid autos veel" on muusikadokumentaal, mis avab duo Puuluup liikmete Ramo Tedre ja Marko Veissoni elu ja loomeprotsessi aastatel, mil nad on jõudmas rahvusvahelise edu laineharjale. Filmis põrkuvad lavade hiilgus ja argipäevaelu olme, samuti heidetakse pilk telgitagustesse, kuidas valmis koos ansambliga 5miinust laul, mis pääses Eestit esindama Eurovisioonile.

Filmi "Puuluup – kaablid autos veel" tootis Münchhausen Films ning selle autor on režissöör Taavi Arus, kes on teinud kõik senised Puuluubi muusikavideod ja saatnud bändi tegevust kaameraga juba 2017. aastast. Arus on ka muusikafilmide "Lil Eesti", "Enam kui elu" ja Eesti pungi uuest lainest rääkiva doki "Kõik teevad kõike valesti" üks autoreid. 

Uutest eesti dokkidest linastuvad tänavusel DocPoindil veel Johan Huimerindi portreefilm mitmekülgsest kunstnikust Peeter Lauritsast "Laskumine orgu" ja Kullar Viimse lühidokumentaal "Päevapiltnik" filmimaailma armastavast fotograafist Erlend Štaubist. 

17. DocPoint Tallinn toimub 3. kuni 8. veebruarini kinodes Sõprus ja Artis. Lisaks näeb samal nädalal valitud teoseid ka Tartus Elektriteatris.

Kogu DocPoint Tallinna tänavune programm avalikustatakse 16. jaanuaril.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:02

Headreadi raamatuaasta blogi: Ernst Jandli "Õnnesoov"

15:24

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

13:58

Elen Lotman: filmikirjaoskus peaks olema õpetatav laiaulatusliku õppeaineülese oskusena

11:55

Pildid: EKKM-is avati EKA fotograafia eriala tudengite näitus "Kus te? Me kursis."

11:40

Londonis ilmunud helilooja Peter Fribbinsi plaadil lööb kaasa ka Johan Randvere

11:29

Fotografiska Tallinn avab Euroopa kultuuripealinnas Oulus näituse "Play"

11:22

Festivali Docpoint Tallinn avab Taavi Aruse dokfilm "Puuluup – kaablid autos veel"

09:04

Tänavuse August Pulsti stipendiumiga otsitakse pärimusmuusikasaadete loojaid

08:53

Ansambel Vennaskond pälvib auhinna panuse eest Eesti muusikasse

08:42

Tallinna otsus loobuda linnamuuseumi hoidla rajamisest kogub kriitikat

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.01

Loomingu peatoimetajaks saab Carolina Pihelgas

08:53

Ansambel Vennaskond pälvib auhinna panuse eest Eesti muusikasse

13.01

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

12.01

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

13.01

Carolina Pihelgas: tahaksin Loomingu nähtavust suurendada

14.01

Marju Kõivupuu: taliharjapäev murrab talve selgroo

15:24

"Hukkunud Alpinisti hotell" linastub Berliini filmifestivalil

13.01

Berliinis esietendus Von Krahli ja saksa trupi koostöölavastus

13.01

Galerii: Tallinnas esilinastus Arun Tamme mängufilm "Täiuslikud võõrad"

11:55

Pildid: EKKM-is avati EKA fotograafia eriala tudengite näitus "Kus te? Me kursis."

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo