Puuluup USA-s: paar inimest on endale juba hiiu kandle tellinud

Ameerikas on viimastel nädalatel ringi tuuritanud ansambel Puuluup. Eile jõudsid mehed pealinna Washingtoni, kus hullutasid publikut oma huumori, energia ja hiiu kandle eripäraga.

Ansambel Puuluup pani USA pealinnas Washingtonis labajalavalssi tantsima nii ameeriklased kui ka väliseestlased.

"See on väga lõbus ja huvitav etteaste ning mind hämmastab tõeliselt, kui mitmekülgsed nad on oma pillidel ja loop-pedaalidel. Lisaks ka ansambli uskumatu ühtsus, tohutu energia ja muidugi kuiv huumor," rääkis folkmuusik Cathy Fink.

Bändi sõnul tuleb laval nalja visates arvestada aga publiku tausta ja teadlikkust. "Mida kaugemal kodust, seda rohkem pead avama konteksti ja arvestama, mida inimesed teavad või ei tea, kui sa laule tutvustad," rääkis bänd.

Nii palutakse näiteks Ameerika publikul eestlasega kohtudes öelda, et teatakse, kus Eesti asub ja täpsustada, et Skandinaavia kõrval.

Puuluup on Ameerika Ühendriikides tuuritanud juba pea kolm nädalat. Duo sõnul on USA publik väga energiline ja uudishimulik — nii enne kui ka pärast kontserte tuntakse suurt huvi hiiu kandle vastu.

"Igal kontserdil on olnud Eurovisioni fänne, kes teavad juba seda pilli. Jah, ameeriklased vaatavad ka Eurovisioni. Ja paar inimest on endale tellinud hiiu kandle juba enne meie kontserti, ütlevad, et see on neil kodus olemas," rääkisid Teder ja Veisson.

"Muusikateadlasena on see pill minu arvates lihtsalt imeline. See oligi üks põhjus, miks ma tulin. Ma tahtsin seda pilli lähedalt näha ning mind väga huvitas, kuidas nad sellel erinevaid noote ja helisid tekitavad," lisas Fink.

Bändi muusika on tekitanud pealtvaatajates ka huvi Eesti vastu. "Ma suudan samastuda nende kurbade armastuslauludega, aga mitte murdmaasuusatamisega. Kuid jah, see on äratanud minus uudishimu. Ma arvan, et ma tahaks nüüd Eestit külastada," sõnas üks kontserdi külastajatest.

Tuur on jõudmas lõpusirgele: pärast Washingtoni astub Puuluup üles New Yorgis ning tuuri viimane kontsert viib duo läänerannikule. Pärast USA tuuri suundub duo tagasi Euroopasse, kuid juba aasta lõpus näeb Puuluupi Aasias.