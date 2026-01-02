Veebruari alguses jõuab kinodesse dokumentaalfilm ansamblist Puuluup

Ramo Tederi ja Marko Veissoni muusiku-elu üles võtnud Taavi Arus on varemgi eesti muusikalugu suurele ekraanile toonud. 2021. aastal valmis Arusel "Lil Eesti", mis vaatles uue põlvkonna hiphop-maastikku ning 2025. aasta "Kõik teevad kõike valesti" talletas käimasolevat punkmuusika uut lainet.

Operaatorina on Arus tegutsenud muu hulgas ka filmide "Minu pere ja muud klounid", "Sal-Saller: See on see, mis paneb elama" ja "Kikilipsuga mässaja" juures.

Filmi toodab Münchhausen Films, stsenaristid on Andris Feldmanis ja Livia Ulman.

3. veebruaril kinodesse saabuv film jagab nime looga Puuluubi 2021. aasta albumilt "Viimane suusataja".