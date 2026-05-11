Billie Eilishi kontsertfilm tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 3400 vaataja

"Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" Autor/allikas: Kaader filmist
Möödunud nädala jõudis kinodesse David Cameroni lavastatud kontsertfilm "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)", mis tõi kinodesse 3401 vaatajat.

Esimese nädalavahetuse veetis kinodes ka arvutimängu "Mortal Kombat" põhjal tehtud teine film, mis kogus 2320 vaatajat.

Koguperekomöödia "Villased detektiivid" Hugh Jackmaniga peaosas tõi esimese nädalavahetusega kinodesse 1867 inimest.

Edetabeli tipus püsib teist nädalat kindlalt "Saatan kannab Pradat 2", mis on kokku toonud kinodesse 27 165 vaatajat.

Kolmandat nädalat kinodes jooksev popikuninga eluloofilm "Michael" jätkab samuti heas hoos ning on 4661 vaatajaga teisel kohal. Kokku on ka ülemaailmselt eluloofilmide kategoorias rekordeid murdvat "Michaelit" käinud vaatamas veidi alla 40 000 vaataja.

Kümnendat nädalat püsib 581 vaatajaga esiseitsme viimasel kohal kogupereanimatsioon "Hüppajad".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: EFI

