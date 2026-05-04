"Saatan kannab Pradat 2" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 13 500 vaataja

Meryl Streepi ja Anne Hathaway juhitud teise osa järel tuleb popikuninga eluloofilm"Michael", mis kogus teisel nädalavahetusel üle 6000 vaataja. Kogu nädala jooksul tõi "Michael" teisel linastusnädalal kinodesse ligi 15 000 silmapaari ning kokku on film kogunud veidi alla 30 000 vaataja.

Kolmandal kohal istub viienda nädala kinodes veetnud "Super Mario Galaktika Film", mida käis möödunud nädalavahetuselt vaatamas 1781 inimest.

Teise uue tulijana leiame neljandalt kohalt krimipõneviku "Hulljulge rööv", mis kogus avanädalavahetusel 1290 külastust.

Üheksandat nädalat püsib tabelis kogupereanimatsioon "Hüppajad", seitsmendat nädalat Ryan Goslingu kosmoseseiklus "Ave Maria".

Seitsmendale kohale hiilis kolmas uustulija, õudusfilm "Hokum", mis tõi kinodesse 785 vaatajat.