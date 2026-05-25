Uus "Tähesõdade" film kogus avanädalavahetusel üle 4100 vaatamise
Möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli uus "Tähesõdade" film "Mandaloorlane ja Grogu", mis kogus avapäevadel 4110 vaatamist.
Uutest tulijatest murdis tabeli viiendale kohale õudusfilm, mida käis läinud nädalavahetusel vaatamas 808 inimest.
Filmitabeli teisel kohal on Michael Jacksoni eluloofilm "Michael", mis kogus nädalavahetusel 2802 külastust. Viie nädalaga on filmi käinud vaatamas 53 828 inimest.
