Galerii: selgusid 2020. aasta kauneimad Eesti raamatud

Žürii esimees Mart Anderson sõnas, et kaunis raamat vormub paljudest detailidest: "Sisukirjade valik, lehekülje proportsioonid, paberid, pilditöötlus, trükimaterjalid ja köide," selgitas ta ja lisas, et kujunduste tase jätkab selget kasvutrendi. "Kindlasti väärivad esiletõstmist meie kaanekujundused, mis on üldpildina maitsekad, kõnetavad ja avavad temaatikat, välismaa kolleegid on kadedusega nentinud, et Eesti raamatute kujundustase on hea ja tõsiseltvõetav."

Kaunimate raamatute žüriisse kuulusid Mart Anderson (esimees, Eesti kujundusgraafikute liit), Karel Korp, Endla Toots, Heino Prunsvelt, Agnes Ratas (Eesti kujundusgraafikute liit), Tiina Kaalep (Eesti kirjastuste liit), Kadi Kiipus (Eesti rahvusraamatukogu), Arvo Pihl (Eesti trüki- Ja pakenditööstuse liit).

Kauneiamte lasteraamatute žüriisse kuulsid Urmas Viik (esimees, Eesti vabagraafikute ühendus), Kadi Kurema (Eesti vabagraafikute ühendus), Viive Noor, Anne Linnamägi, Kertu Sillaste, Jüri Mildeberg (Eesti kujundusgraafikute liit), Annika Reiljan (Eesti kirjastuste liit), Kadi Kiipus (Eesti rahvusraamatukogu), Liis Sein (Eesti lastekirjanduse keskus).

Kaunimatest raamatutest tuli juttu ka kultuurisaates "OP":

Möödunud aasta kauneimate raamatute näitus on 12. kuni 27. veebruarini avatud ka rahvusraamatukogu fuajeegaleriis. Aasta kauneimate raamatute konkurssi korraldatakse alates 1998. aastast.

25 kauneimat Eesti raamatut 2020:

Epp Lankots Ja Triin Ojari "Suvila. Puhkamine Ja arhitektuur Eestis 20. sajandil"

Andres Ehin "Kimbuke sinilolli"

Autorite kollektiiv "Esimene aastasada. Valik Eesti vabariigi 100. sünnipäeva tekste" (lisaks ka Antalise eripreemia)

Hando Runnel "Ma ja ta ka ehk mesinädalate memuaarid"

Joanna Hoffmann "Tiit Pääsuke. Nostalgiata" (lisaks ka Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu eripreemia)

Age Oks, Doris Kareva "Liblikalend"

Piia Ausman "Anna lood"

Kristiina Ehin "Janu on kõikidel üks" (lisaks ka Apollo eripreemia)

Jaan Kross "Maailma avastamine" (lisaks ka Eesti rahvusraamatukogu eripreemia "Kuldraamat" kujundajale)

Ruth Hiie, Larissa Petina, Urve Sildre "Salgamata ilusaim linn. Tallinn 17.–19. sajandi illustratsioonidel"

Urmas Alender "Alender", koostaja Yoko Alender

Piret Raud "Kaotatud sõrmed" (lisaks ka Rahva Raamatu eripreemia)

Andrus Kivirähk "Rehepapp ehk November"

Kersti Koll "Kaljo Põllu. Mütoloogiline muinasmaailm"

Marek Tamm, Jaak Valge, Rita Valge "Monumendid ja võim. Eesti ajaloomuuseumi kogutud nõukogudeaegsete monumentide väliekspositsiooni kataloog"

Tanel Veenre "Unistuste kuningriik"

Vahur Afanasjev "Õitsengu äärel"

Taavi Veiler, Indrek Ilomets "Wabaduse Rist. Noore riigi esimene aumärk"

Helena Koch "Kõhu mäss"

August Annist "Kanteletar. Soome kangelaslugusid, ballaade, tundelaule ja nõidusluulet"

Heljo Mänd "Kullatilgad"

Inga Lunge "Ma kirjutan sulle"

Karen Jagodin, Sille Pihlak "Sisearhitekt Aulo Padar"

Hasso Krull "Tänapäeva askees. Euroopa. Kandsime redelit kaasas"

Urmas Viik, Anu Kabur "Muhu vasslid"

Eesti kujundusgraafikute liidu eripreemia: Kaie Mei "20 rosinat"

Viis kauneimat lasteraamatut 2020:

Triinu Laan "Luukere Juhani juhtumised" (lisaks ka Eesti lastekirjanduse keskuse eripreemia)

Gerda Märtens "Virmalised"

Indrek Koff "Kui ma oleksin vanaisa"

Urmas Reinmaa "Kust sa selle leidsid?

Žürii eripreemia: Katrin Väljataga "Ümarmudil otsib kodu"

Žürii eripreemia: Kadri Hinrikus "Taks ja dogi"

Eesti kujundusgraafikute liidu eripreemia illustraatorile: Indrek Koff "Palavikulilled", illustraator Lucija Mrzljak