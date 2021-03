Kertu Sillaste: sain inspiratsiooni Lampedusa sõnadeta raamatute raamatukogust

Kirjastus Koolibri andis välja illustraator Kertu Sillaste raamatu "Appi!", mille kogu lugu jutustatakse läbi piltide ning tekstiline osa on teosest täielikult välja jäetud. Sillaste kinnitas ERR-ile, et kõige keerulisem oli kõik loo võtmekohad pildile ära mahutada.

Kertu Sillaste selgitas, et sõnadete raamatu "Appi!" jaoks sai ta inspiratsiooni Itaalias Lampedusa saarel asuvast sõnadeta raamatute raamatukogust. "Mind hakkas väga huvitama selline formaat ja sellise raamatu loomise võimalused, kuna see, et raamatus pole sõnu, ei tähenda tingimata seda, et see peaks olema raamat väikelastele või neile, kes veel lugeda ei oska."

"Teos räägib põneva loo ühest tüdrukust, kes kuuleb häält, mis ilmselgelt hüüab appi," sõnas ta ja lisas, et kui tüdruk appi läheb, siis selgub, et neid appikutsujaid on teisigi. "Ühest lasteraamatus on hea, kui seal on ka hirmsaid kohti, kus vaataja saab kaasa mõelda, et kas mina julgeksin, kas mina läheksid ja mis saab edasi."

"Ma loodan, et siin raamatus on sees põnevus ja järelemõtlemise koht," mainis Sillaste ja lisas, et "Appi!" võiks olla lapsele pigem huvitav teekond. "Lasteraamatu puhul me ikka loodame, et lõpp oleks helge, aga selleks, et lõpp tuleks helge ja et me saaksime sellest rõõmust täit mõnu tunda, peame kuskilt need sügavamad hirmukohad raamatusse sisse tooma."

"Juturaamatu puhul usaldatakse rohkem teksti ja mõeldakse isegi nii, et pildi peale ei taheta näidata loo sõlmkohti," mainis ta ja tõi välja, et kui kui näiteks tekstis sööb hai peategelase ära, siis ei taheta seda näha pildis, vaid säilitada viimase momendini seda huvi just tekstis. "Sõnatu raamatu puhul pole teksti toeks, mistõttu tuleb kõik otsustavad kohad pildi peale panna."