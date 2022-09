Vaata enne tele-eetrit: "Lõpetamata linn" keskendub sel korral liiklusele

Inimeste koondumine linnadesse on kaasa toonud tõsise probleemi - tänavad on vallutanud autod ja järjest vähem ruumi ning turvalisust jääb jalakäijatele ja ratturitele. Muutunud pole ka meie endi harjumus kasutada igal võimalikul juhul autot, ehkki teame, et vähemasti tipptundidel peame leppima igapäevaste ummikutega. Saates uurimegi linlaste, peamiselt tallinlaste ja Tallinna külaliste liikumisvajadusi, aga ka lahendusi, kuidas linnas liikumine kõikide jaoks kiireks ning mugavaks muuta ja kuidas jalakäijatele ning ratturitele tänavaruumi juurde anda. Sedagi, mida ette võtta, et inimesed ühisõidukeid kasutama meelitada.

Autor Ene-Maris Tali, režissöör Märten Vaher, toimetajad Johan Tali, Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, operaatorid Madis Reimund ja Meelis Kadastik, helirežissöör Rein Fuks. Produtsent Ene-Maris Tali.

Eksperdid Andres Ojari, Toomas Tammis ja Johan Tali. Saade valmis koostöös Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnaga.