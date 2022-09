Vaata enne tele-eetrit: "Lõpetamata linn" uurib linnade kasvamist ja kahanemist

Linnad ja nende elanike arve on pidevas muutumises. Üleilmne linnastumine on hoogustunud ning inimesed koonduvad tööd ja paremat elu otsides suurematesse linnadesse. Teisalt on linnu, mis on minetamas oma tähtsust tõmbekeskusena ning põlvkondi paigal olnud elanikud suunduvad edasi, jättes maha uinuvad majad ja unustatud linnaruumi. Saade vaatab nii tulevikku kui ka minevikku, mõistmaks toimuvaid protsesse ja selgitades lahendusi, kuidas meie linnad elamisväärsetena hoida.

Autor Ene-Maris Tali, režissöör Märten Vaher, toimetajad Johan Tali, Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, operaatorid Madis Reimund ja Meelis Kadastik, helirežissöör Rein Fuks. Produtsent Ene-Maris Tali. Eksperdid Andres Ojari, Toomas Tammis ja Johan Tali.