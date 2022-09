Vaata enne tele-eetrit: "Lõpetamata linn" võtab vaatluse alla linnaelu keskused

Linnadele on iseloomulikud keskused, kuhu on koondunud ühiskondlikult tähtsad hooned ja kauplemiskohad, mis on inimeste kohtumispaigaks ning kus on ruumi erinevateks tegevusteks. Linnaehituslik õpikutõde ütleb, et linnal on tavaliselt üks peamine keskus ehk linnasüda, kuid lisaks hulk teisi keskusi, millel on linlaste elus samuti oma roll.

Saade võtabki vaatluse alla mitme Eesti linna tuiksooned ja püüab selgitada, kuidas hea avalik ruum kohalikku elu elavdab ning elanikke üksteisele lähendab.

Autor Ene-Maris Tali, režissöör Märten Vaher, toimetajad Johan Tali, Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, operaatorid Madis Reimund ja Meelis Kadastik, helirežissöör Rein Fuks. Produtsent Ene-Maris Tali. Eksperdid Andres Ojari, Toomas Tammis ja Johan Tali.

"Lõpetamata linn" on ETV eetris 15. septembril kell 22.05.