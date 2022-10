Vaata enne tele-eetrit: "Lõpetamata linn" uurib, kuidas loodus linna tuua

Me oleme harjunud mõtlema, et ehe ja liigirikas loodus asub väljaspool linna, kuskil eemal. Kuid olukord on muutumas. Oleme aru saanud, kui oluline roll on puudel ja rohealadel üldse. Puud pakuvad linlastele varju ja aitavad taluda kõrgeid suviseid temperatuure, pargid puhastavad õhku, niidud pakuvad lilleilu ning kutsuvad jalutama. Saatesarja viimane osa sukeldubki linnarohelusse ja võimalustesse, mida roheline ning liigirikas linn oma elanikele pakub.

Autor Ene-Maris Tali, režissöör Märten Vaher, toimetajad Johan Tali, Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, operaatorid Madis Reimund ja Meelis Kadastik, helirežissöör Rein Fuks. Produtsent Ene-Maris Tali. Eksperdid Andres Ojari, Toomas Tammis ja Johan Tali.

"Lõpetamata linn" on ETV eetris neljapäeval, 6. oktoobril kell 22.05.