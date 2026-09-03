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ETV-s alustab saatesari "Uus arhitektuur"

Arhitektuur
Uus arhitektuur ep1
Uus arhitektuur ep1 Autor/allikas: Ene-Maris Tali
Arhitektuur

3. septembril alustab ETV-s saatesari "Uus arhitektuur", mille avaosas küsitakse, kuidas hoida ajalugu elavana.

Saatetsükkel "Uus arhitektuur" on järg sarjadele "Puit arhitektuuris", "Lõpetamata linn" ja "Loodud kestma". Sari tutvustab Eesti ehituskunsti, selle loojaid ja hetkeolukorrast tulenevaid teemasid. Sedakorda keskendutakse kultuuripärandile - objektideks on mälestised, muinsusmajad, muinsuskaitsealale jäävad hooned, tööstus- ja militaarpärand ja nii edasi.

Teine teema, millega tuleb järjest rohkem arvestada, on kliimast tingitud muutused ehk kuidas renoveerida vanu ja ehitada uusi hooneid nii, et neid kliimakahjude eest kaitsta. Aga mida tähendab mõiste "uus arhitektuur"? Eelkõige keskkonnasäästlikku suhtumist ja tegutsemise viisi, on see siis arhitektuuriline ning tehniline lahendus, materjalikasutus või ruumiotsused.

Saatesarjas räägitakse taastamisest, ringsest arhitektuurist, tasakaalust hoonete ja looduse vahel, heast avalikust ruumist ja uutest valmivatest maamärkidest.

Kaheksaosalise saatesarja "Uue arhitektuuri" autor on Ene-Maris Tali, režissöör Kristo Veinberg.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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