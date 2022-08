Vaata enne tele-eetrit: saatesarja "Lõpetamata linn" esimene osa

Pea pooled meie planeedi inimestest elavad linnades. Linna võibki pidada inimeste kogumiks, kes oma argiste tegemiste ja toimetustega seda elavana hoiavad. Linlastele on linn kodu. Hea ja elamisväärse linna tunneme ära selle järgi, kuidas me kodukandi ühist linnaruumi kasutame, kui hästi me end seal tunneme ning missuguseid toimetamisi see ruum meile võimaldab. Vaatleme täiesti erinevate elupiirkondade – hajusa hoonestusega Lasnamäe ja Annelinna ning tiheda asustusega Rotermanni kvartali majade vahele jäävat linnaruumi ja väärtusi, mida need asumid meile pakuvad.

Autor Ene-Maris Tali, režissöör Märten Vaher, toimetajad Johan Tali, Ene-Maris Tali ja Marika Kaasik, operaatorid Madis Reimund ja Meelis Kadastik, helirežissöör Rein Fuks. Produtsent Ene-Maris Tali.

Eksperdid Andres Ojari, Toomas Tammis ja Johan Tali. Saade valmis koostöös Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonnaga.