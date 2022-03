Viru keskuse Rahva Raamat valiti Londonis maailma parimaks raamatupoeks

"Meil oleme väga rõõmsad, et kokku peaaegu poolteist aastat kestnud Viru keskuse raamatupoe ümbersünd õnnestus niivõrd hästi, et seda märgati ka laias maailmas," ütles Rahva Raamatu juhatuse esimees Viljar Ots.

Londoni raamatumessi International Excellence Awardi komisjon hindab raamatupoe valimisel nii üldist atmosfääri ja stiili, innovatiivsust, loomingulisust, klienditeeninduse taset ja müüjate asjatundlikkust kui ka oskust ühendada füüsiline raamatupood digitaalsete võimalustega.

"Eesti inimesed on uuenenud poe väga hästi vastu võtnud ja meie müük on kasvanud 30 protsenti võrreldes eelmise sama perioodiga. Kõige rohkem rõõmu teevad meile külastajad, kes kirjutavad meie sotsiaalmeedia kontodel, et jääksid meie juurde isegi ööbima, kuna pood on lihtsalt nii mõnus. Klientide poolt meile antav soovitusindeks on koguni 87," lisas Ots.

Rahva Raamatu Viru keskuse poe sisekujunduse autorid on UDDU arhitektid eesotsas Mari Otsaga ning keskkonnagraafika on loonud disainibüroo Velvet.

Londoni raamatumessi International Excellence Award antakse Rahva Raamatu Viru keskuse kauplusele üle 7. aprillil Londonis toimuval galal.

Varem on erinevad Rahva Raamatu poed korduvalt maailma parima raamatupoe tiitlile kandideerinud: 2016. aastal jõudis Viru keskuse pood nelja parima hulka, 2020. aastal valiti kolme parima hulka Tallinna vanalinnas asuv Rahva Raamatu pood.