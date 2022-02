Tallinna linnateatri lavale jõuab Jevgeni Vodolazkini "Aviaator"

Lavastus "Aviaator" ei ole lineaarne dramatiseering romaanist, vaid loovmeeskonna isikupärane pilk sellele teosele. Lavaversioon vaatab ühtaegu raamatu süžeed kõrvalt ja samas nopib sealt välja kõige olulisema. Samuti on sinna kaasatud näitlejate endi mälestusi ja mõtteid.

Vodolazkini romaani peategelane Innokenti Platonov on kunstiüliõpilane, kes satub Stalini-aegsel Venemaal sunnitööle ja sealt teadlaste katsealuseks, kus eksperimendi käigus ta keha külmutatakse. 1999. aastal õnnestub ta elusana üles sulatada.

Lavastuses uurib Platonovi juhtumit tagasivaatavalt grupp tänase päeva teadlasi, eesmärgiga hoomata, kuidas toimib inimese mälu, kuidas põimub ja põrkub isiklik ja universaalne ning kes võtab enda kanda vastutuse ajaloo eest.

Lavatekst on valminud koostöös dramaturg Elina Petrovaga, kunstnikutöö on teinud Olga Petrovitš ja muusika kirjutanud Roman Stoljar – sama meeskonnaga on Pavlovitš varem teinud rea lavastusi nii Peterburis kui ka mujal.

Eestist on andnud oma panuse valguskunstnik Rene Liivamägi, tõlkija Liivia Anion ning Tallinna linnateatri näitlejad Simo Andre Kadastu, Alo Kõrve, Egon Nuter, Maris Nõlvak, Indrek Ojari, Ursula Ratasepp, Sandra Uusberg ja Kaspar Velberg.

Vodolazkini kirjutamisstiil on tundlik, fragmentaarne ja detailirohke, samamoodi püüab ka Linnateatri trupp fookusesse tõstetud killukeste kaudu anda edasi ühe inimese ja ajastu lugu, sidudes seda laiemate küsimustega mälust, tõest, süüst, võimust, perekonnast ja armastusest.

Jevgeni Vodolazkin on üks huvitavamaid kaasaegseid vene kirjanikke ning kirjandusteadlane, kes on tegelenud süvitsi just vanavene kirjandusega. Ta on oma teoste eest pälvinud kodumaal mitmeid mainekaid auhindu ja neid on tõlgitud paljudesse maailma keeltesse.

Boriss Pavlovitš on varem toonud lavale Vodolazkini eesti keeleski ilmunud romaani "Lavr", mis esietendus 2019. aastal Peterburi Liteinõi teatris. Pavlovitši näol on tegemist atraktiivse käekirjaga keskmise põlvkonna lavastajaga, kelle töödest kumavad läbi üdini humanistlikud vaated.