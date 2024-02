Pildid: selgusid 2023. aasta kauneimad Eesti raamatud

"Nii mõnegi raamatu kujundus oli sedavõrd kaunis, et võiks küsida, kas see peab nii kaunis olema. Tendentsidest paistis silma konkursil osalenud väikeste kirjastuste tööde osakaal ja osav materjalide taaskasutus. Žüriilt enim punkte saanud raamatu kaaned on tehtud laojääkidest," märkis žürii esimees Karel Korp.

Viie kauneima lasteraamatu žürii esinaine Kristi Kangilaski tõi välja, et konkursile laekunud lasteraamatute arv ja kvaliteet on stabiilselt kõrge. "Arvan, et Eesti kauneimate raamatute konkursi auhind on üks armsamaid, sest see ütleb, et sinu tööd märkavad ja tunnustavad lähedased kolleegid ja sõbrad. See julgustab edasi tegutsema, sest pere toetab," sõnas ta.

25 kauneima raamatu konkursil osales 116 raamatut ja 5 kauneima lasteraamatu konkursil 37 teost. Võidutööd selgusid 153 teose hulgast.

2023. aasta 25 kauneima raamatu žürii koosseisu kuulusid Karel Korp (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Virge Loo (Eesti Rahvusraamatukogu), Leenu Nigu (Eesti Kirjastuste Liit), Anne Pikkov (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Tiina Põldaru (Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit), Jaan Rõõmus (Eesti Kujundusgraafikute Liit) ja Kaia Rähn (Eesti Kujundusgraafikute Liit).

2023. aasta viie kauneima lasteraamatu žürii koosseisu kuulusid Kristi Kangilaski (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Kadi Kurema (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Virge Loo (Eesti Rahvusraamatukogu), Jüri Mildeberg (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Piret Niinepuu-Kiik (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Viive Noor (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Priit Rea (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus) ja Krista Vilippus (Eesti Kirjastuste Liit).

2023. aasta 25 kauneimat raamatut

Tõnu Runnel "Eesti"

Kujundaja: Kaire van der Toorn-Guthan

Fotod: Tõnu Runnel

Kirjastaja: Ilmamaa

Trükikoda: Greif

Madis Jürgen "Rock Hotel. Viimane mäng"

Kujundaja: Kaire van der Toorn-Guthan

Kirjastaja: Helios

Trükikoda: Print Best

Paul Kuimet "Crystal Grid"

Kujundaja: Indrek Sirkel

Kirjastaja: Lugemik

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Jan Kaus "Imelik peegel"

Kujundaja: Anna Kaarma

Kirjastaja: Sõnasilm

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Roland Barthes "Armudiskursuse katkeid"

Kujundaja: Maria Muuk

Kirjastaja: Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

"Keerdus kadakas ja kadunud haned. Hageri kohapärimus"

Koostaja: Reeli Reinaus

Kujundaja: Angelika Schneider

Kirjastaja: EKM Teaduskirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

"Ajatu puudutus"

Koostaja: Lauri Räpp

Kujundaja: Kaire van der Toorn-Guthan

Kirjastaja: Pilgrim

Trükikoda: Printon

Reijo Roos "Tere kas tohib / Tere kas võisõ"

Kujundaja: Pumpkin Space

Kirjastaja: Varrak

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Andres Kurg, Mari Laanemets "Forecast and Fantasy: Architecture Without Borders, 1960s-1980s"

Kujundaja: Indrek Sirkel

Kirjastaja: Lugemik & Eesti Arhitektuurimuuseum

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda



Jaan Kaplinski ja Kadri Kõusaar "JKKK, Kirjavahetus 2007-2021"

Kujundajad: Janno Saft, Jan Garshnek

Kirjastaja: Hea Lugu

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Tom-Olaf Urb "Reket. Eeden"

Kujundaja: Viktor Gurov

Kirjastaja: Rahu Raamatud

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda





Karel Polt "Literally Estonian"

Illustraator ja kujundaja: Kristina Tort

Kirjastaja: Svenskarello

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda





Lembit Küüts "Tagalata magalata"

Kujundaja: Mari Tammjärv

Kirjastaja: Kratt Werk

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda





Karin Bachmann, Mirko Traks, Juhan Teppart, Kristjan Talistu "Vältimatu väliruum"

Kujundaja: Martin Rästa

Kirjastaja: Kino Maastikuarhitektid

Trükikoda: Greif





"(Linna)kirjanduslikud uitamised Tartus"

Koostajad: Halliki Jürna, Ülo Treikelder, Kadri Jõks, Karin Raid ja Ingrid Saare

Kujundaja: Artur (Tuur) Kuus

Kirjastaja: Tartu Linnaraamatukogu

Trükikoda: Greif





Anu Sööt "Tantsuõpetuse käsiraamat"

Kujundaja: Brit Pavelson

Kirjastaja: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda





Bernard Kangro "Tartu-sari: Jäälätted. Emajõgi. Tartu. Kivisild. Must raamat. Keeristuli"

Kujundaja: Kalle Müller

Kirjastaja: Hea Lugu

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda





Indrek Koff "Issi!"

Kujundaja: Dan Mikkin

Illustraator: Elina Sildre

Kirjastaja: Härra Tee & proua Kohvi

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda





"Läbi su silmaterade musta kuru"

Koostaja: Eda Tuulberg

Kujundaja: Brit Pavelson

Kirjastaja: Eesti Kunstimuuseum

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda





Mai Levin, Andrei Kormašov "Nikolai Kormašov – maalija"

Kujundaja: Andrei Kormašov

Kirjastaja: Kormgraaf

Trükikoda: Printon

Tove Ditlevsen "Kopenhaageni triloogia"

Kujundaja: Eiko Ojala

Kirjastaja: Postimehe Kirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

John Irving "Palve Owen Meany eest"

Kujundaja: Britt Urbla Keller

Kirjastaja: Postimehe Kirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Liisi Jääts, Mariliis Vaks, Indrek Tirrul "Eesti talutoolid"

Kujundaja: Angelika Schneider

Kirjastaja: Eesti Rahva Muuseum

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda



"Jaan Luik. Looming"

Koostajad: Johannes Luik, Laura De Jaeger

Kujundaja: Henri Kutsar

Kirjastaja: Johannes Luik, Laura De Jaeger

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

"Kunst antropotseeni ajastul"

Koostajad: Linda Kaljundi, Karin Vicente

Kujundaja: Maria Muuk

Kirjastaja: Eesti Kunstimuuseum

Trükikoda: Printon

Kristin Vaher "Eesti disainiklassika maimikutele"

Kujundaja: Endla Toots

Kunstnik: Kristin Vaher

Kirjastaja: Koolibri

Trükikoda: Just Print

Joonas Sildre "Värviline Mägi"

Kujundaja: Joonas Sildre

Kirjastaja: Konrad Mägi Sihtasutus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda





2023. aasta viis kauneimat lasteraamatut



Margit Saluste "Illikuku jutustab"

Kujundaja: Endla Toots

Illustraator: Margit Saluste

Pilditöö: Vitali Šupenja

Kirjastaja: Koolibri

Trükikoda: Greif

Indrek Koff "Issi!"

Kujundaja: Dan Mikkin

Illustraator: Elina Sildre

Kirjastaja: Härra Tee & proua Kohvi

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Kairi Look, Ulla Saar "Kiludisko"

Kujundaja: Einike Soosaar

Illustraator: Ulla Saar

Kirjastaja: Puänt kirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Tarmo Vaarmets "Jonniga jännis"

Kujundaja: Villu Tammer

Illustraator: Kadri Ilves

Kirjastaja: Tammerraamat

Trükikoda: Printon

Leelo Tungal "Laste maitse"

Kujundaja: Villu Tammer

Illustraator: Jüri Mildeberg

Kirjastaja: Tammerraamat

Trükikoda: Printon

Jana Maasik "Kummituste peatänav"

Kujundaja ja illustraator: Urmas Viik

Kirjastaja: Varrak

Trükikoda: Greif

Žürii eripreemia

Tiiu Kitsik "Jalad"

Kujundaja: Endla Toots

Illustraator: Tiiu Kitsik

Kirjastaja: Koolibri

Trükikoda: Greif

EKGLi eripreemia

Margus Haav "Hundiema ühepajatoidu saladus"

Kujundaja: Endla Toots

Illustraator: Tuulike Kivestu-Rotella

Kirjastaja: Koolibri

Trükikoda: Print Best

Žürii eripreemia uuele tulijale