Pildid: Tammsaare pargis saab näha eesti kirjasõna ajalugu koomiksites

Eesti Raamatu Aastale pühendatud kunstnik Joonas Sildre koomiksinäitus annab haarava ülevaate, kuidas trükisõna on puudutanud meie rahvaloo iga eluaspekti. Sildre ütles ERR-ile, et alustas selle näitusega tööd juba möödunud aasta keskel. "Pidin juurde lugema eri raamatuid ja artikleid, isegi ka sadu aastaid vanu uurimusi ja tükkhaaval hakkas endal peas mingi pilt tekkima, mis vormus iga teema puhul mingiks looks," selgitas ta.

Seda tema sõnul öelda ei saa, et selle näitusega on Eesti kirjasõna ajalugu ammendavalt kokku võetud. "Need on kõige ilmekamad ja pöördelisemad hetked," mainis ta ja lisas, et visuaalselt üritas ta kasutada varasemast rohkem värvi. "Selleks, et linnapilti hallil ajal ka erksust sisse tuua ja iga teema on oma tonaalsusega ka."

"Esimese eestikeelse raamatuga algas teekond, mis päädis Eesti Vabariigi sünniga. Seda teed tähistavate trükiste esile toomine on ühtaegu kummardus nii nende tekstide loojatele kui ka mõtestajatele tänapäeval," ütles Eesti Rahvusraamatukogu vanemteadur Piret Lotman, kes on koomiksinäitust inspireerinud Eesti ja Läti rahvusraamatukogude ühise artiklikogumiku koostaja.

Väljapanek jääb Tallinnas Tammsaare pargis avatuks kuni 2. maini.