Pildid: spetsialistid valisid välja möödunud aasta kauneimad raamatud

25 kauneima raamatu konkursil osales 86 raamatut ja 5 kauneima lasteraamatu konkursil 57 teost. Kokku 30 võidutööd kahest kategooriast selgusid 143 teose hulgast.

"Seekord oli hindamiseks esitatud raamatute kogus tunduvalt väiksem eelmistest aastatest," kõneles 25 kauneimat Eesti raamatut žürii esimees Mart Anderson, kes polnud kindel, kas tagasihoidlikuma osalejaskonna põhjuseks oli kasvanud kriitikameel või lihtsalt unustati ära.

Varasemate aastate konkurssidel on osalenud üle 150 raamatu. Ülemöödunud aastal (2022) ulatus võistlustööde arv 178-ni. Võidutööde iseloomustuseks ütles žürii esimees Mart Anderson, et kuigi raamatute kujundustase on meeldivalt kõrge, siis sõna "kaunis" defineerimisel võib viimasel ajal üha enam kimpu jääda, sest ilu on ju vaataja silmades.

Kauneimate lasteraamatute žürii esimees Tuulike Kivestu nentis, et kauneimate hulka arvati raamatud, mis paistsid silma omanäoliste, hästi läbitöötatud illustratsioonidega. "Tunnustati raamatupiltide dünaamilisust, vaimukust ning haakumist tekstiga. Loomulikult peeti väga oluliseks raamatu kujundust, sealhulgas atraktiivset kaant".

25 kauneimat raamatut 2024

Žüriisse kuulusid: Mart Anderson (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Virge Loo (Eesti Rahvusraamatukogu), Triin Nuudi (Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit), Joonas Sildre (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Endla Toots (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Kristina Tort (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Piret Veigel (Eesti Kirjastuste Liit)

Laur Lomper / Tõnu Oja

"Vahi kuue paiku vahi kuue paiku. Vaata umbes kell kuus valvuri pintsaku paranduslappe"

Kujundaja: Kaire van der Toorn-Guthan

Kirjastaja: Helios

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Jõuline ja mänguline kooslus, mille kahe kaane vahel peitub üllatusi, vaata kust poolt tahes. Kindla stiilitunnetuse ja sobiva värvivalikuga tervik, mille puhul võib esile tõsta nii fondi- kui ka kaane viimistluse valikut ning ebatraditsioonilist fotokasutust.

"Varjatud maailmade avardumine. Ida-Euroopa autsaiderkunst"

Koostajad: Mari Vallikivi, Eva Laantee Reintamm Kujundaja: Kärt Rumvolt

Kirjastaja: Kondase Keskus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Väljapeetud ja esteetiline tervik, kus on ühendatud klassikalised ja uudsed võtted. Õigustatud formaadi- ja õnnestunud värvivaliku ning hea tunnetusega komponeeritud raamat mõjub tervikuna tänapäevaselt ja moodsalt.

Kalev Kukk

"Otto Strandman. Elulugu ja elu lugu"

Kujundaja: Kalle Müller

Kirjastaja: Rahvusarhiiv

Trükikoda: Printon

Žürii: Klassikaline ja soliidne elulookäsitlus lugejasõbralikus teostuses. Illustreeriva motiivi läbiv kasutus ja vaoshoitud värvilahendus seovad kujunduse tervikuks, mida täiendab rahvuslikus võtmes element. Esile saab tõsta head pilditöötlust.

Kristel Algvere

"Teine kogu"

Kujundaja: Mari Ainso

Kirjastaja: hapax legomenon

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Vankumatu tervikutunnetusega teostatud kujundus, mis kannab kaanest kaaneni ühesugust malbet meeleolu. Värvilahenduse ja graafika valik toetavad poeesia ideed, üldmulje on esteetiline ja mõtisklev.

"Livoniae Descriptio. Eesti- ja Liivimaa vanadel kaartidel"

Koostajad: Tõnu Raid, Tiina Kruup

Kujundajad: Viktor Gurov, Margit Plink

Kirjastaja: Eesti Rahvusraamatukogu

Trükikoda: Printon

Žürii: Väärikat sisu vääristav teos jätab tänu õnnestunud paberivalikule ja formaadile meeldivalt moodsa mulje, rõhutades ajavahet sisu ja vormi vahel. Materjalirohkusele vaatamata jätab pildipaigutus küllaldaselt vaatamis- ja hingamisruumi. Häid valikuid toetab eeskujulik trükk.

Tuul Sepp

"Haki ordu"

Kujundaja: Angelika Schneider Illustraator: Anu Kalm

Kirjastaja: Rahva Raamatu Kirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Eeskujulikult põhjalik ja mitmekihiline kujundus, mis kõnetab sihtgruppi. Lahtise selja lahendus on põhjendatud, illustratsioonide esiletoomine on noorteraamatule sobivalt mõjus, lihtne ja värske.

Anna Rinaldo

"Saunast süstlani. Sajandi jagu lugusid eestlaste tervisest"

Kujundaja: Angelika Schneider

Kirjastaja: Eesti Tervishoiu Muuseum

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Julged ja ebatavalised valikud kõigis võimalikes valdkondades – illustratsioonid, kujundus, kompositsioon, trükitehnika ja kaanelahendus – teevad au ajalugu tutvustavale vaheldusrikkale sisule. Tervik on pilkupüüdev ja esteetiline, laskumata liialdustesse.

Anti Saar

"Härra Haraldi unistuste aed"

Kujundaja ja illustraator: Marja-Liisa Plats Kirjastaja: Kolm elu

Trükikoda: Greif

Žürii: Julgelt eksperimenteeriv kujundus mõjub põnevalt ja kutsuvalt. Lasteraamatulik kirjapilt ja selgelt defineeritavad elemendid moodustavad terviku, mille kihilisusse on peidetud nii emotsioone kui ka tegevust.

Janika Kronberg

"Kolm Karli. Kart Ast. Karl Artur Adson. Karl Ristikivi"

Kujundaja: Kalle Müller

Kirjastaja: Hea Lugu

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Eristuva ja hea kompositsioonitunnetusega loodud kaanekujundusega raamat, eraldi äramärkimist väärib pilkupüüdev selg oma julge ja mängulise lahendusega. Klassikalises laadis kujundus toetab sisu.

Lauri Räpp, Robert Varik

"Meie Tartu"

Kujundaja: Kaire van der Toorn-Guthan

Illustraator: Sasha Milyakina

Kirjastaja: Tartu Linnamuuseum

Trükikoda: Printon

Žürii: Kindla joonega lõpetatud tervik, mis tekitab vastakaid emotsioone ja pakub üllatavaid lahendusi. Vastuolulise käekirjaga illustratsioonid on raamistava värvikombinatsiooni abil märkamatult ühte seotud. Mänguline kaanelahendus haakub raamatu ideega.

"Alfabeedi sünnimaa"

Koostaja: Contra

Kujundaja: Tuuli Aule

Kirjastajad: ;paranoia ja Mina Ise

Trükikoda: Greif

Žürii: Tänapäevase ja mängulise kujundusega külluslik raamat pakub üllatusi ja kontraste. Spot-värvi oskusliku valiku ja nauditava värvilahenduse kooskõla on hoolimata trükitehnilisest keerukusest suurepäraselt õnnestunud.

Piret Jaaks

"Suur saladus"

Kujundaja: Tuuli Aule

Illustraator: Marju Tammik

Kirjastaja: Päike ja Pilv

Trükikoda: Printon

Žürii: Lapsesõbralik ja mänguline tervik, kus toredad illustratsioonid ja osav tekstipaigutus suhtuvad teineteisesse lugupidavalt. Oskuslik kadreering tekitab filmiliku tunde. Raamatule annab sära spot-värvi oskuslik ja põhjendatud kasutus.

Paul-Eerik Rummo

"Kogutud mänge"

Kujundaja: Rein Seppius

Kirjastaja: SE&JS

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Väärikas, vaoshoitud ja harmooniline kujundus on kooskõlas intellektuaalse sisuga. Sihvakas formaat ja sellega sobiv tekstipaigutus loovad voolava teksti mulje. Lugejasõbralik teostus ja paberivalik toetavad mõtte ilu esiletõusu.

"Kõlvatu Tallinn"

Koostajad: Made Isak, Madli Vanamölder

Kujundaja: Angelika Schneider

Kirjastaja: Tänapäev

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Paljutõotava kaane alla on koondatud atraktiivselt kujundatud rohke arhiivimaterjal. Raamat on käepärases ja lugejasõbralikus formaadis, kujunduse tugev külg on läbivalt ühtlane käekiri.

Anne Carson

"Linnade elu"

Kujundaja: Anna-Elizaveta Žurbenko

Kirjastaja: Hunt

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Läbinisti lugejasõbraliku tunnetusega teostatud raamat, kus materjalid ja vormistus kõnelevad sama keelt ja toetavad üksteist. Illustratiivsete elementide valik on teemakohane ja meeleolu loov.

Donna J. Haraway

"Raskustes püsimine. Hõimuloome ktulutseenis"

Kujundaja: Maria Muuk

Kirjastaja: Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Hea tekstipaigutusega lugejasõbralikult teostatud raamatus on jätkunud tähelepanu ka detailidele. Paljude akadeemilist laadi lisadega teksti oskuslik visuaalne eraldatus aitab raamatus orienteeruda ja eristada olulist.

Kairi Look

"Natuke suur"

Kujundaja: Endla Toots

Illustraator: Anne Pikkov

Kirjastaja: Koolibri

Trükikoda: Greif

Žürii: Jõuline ja kütkestav tervik, kus on tasakaalus värvid, kompositsioon ja kujundus. Illustraatori hoogsat ja mängulist käekirja toetavad särtsakas, ent vaoshoitud värvipalett ja motiivide vahelduv kadreering. Osav tekstipaigutus aitab sõnal mõjule pääseda.

"Sürrealism 100. Praha, Tartu ja teised lood"

Koostajad: Joanna Hoffmann, Anna Pravdová, Kristlyn Liier

Kujundaja: Valter Jakovski (Ruum 414)

Kirjastaja: Tartu Kunstimuuseum

Trükikoda: Printon

Žürii: Moodsas võtmes klassikaline lahendus toetab sisusse süvenemist. Esinduslik ja rahulik kujundus suhtub lugupidavalt autorite loomingusse, põhjendatud paberivalik soodustab vahetut lugeja- ja vaatajakogemust.

Kadri-Maria Külaots

"Maie ja Mummi"

Kujundaja ja illustraator: Kadri-Maria Külaots

Kirjastaja: Pänja

Trükikoda: Greif

Žürii: Nostalgiliselt, ent ühtlasi värskelt ja lustakalt mõjuv raamat, kus illustratsioonid on teostatud rebimistehnikas. Dünaamilised kompositsioonid mõjuvad animatsioonilikult, tekstipaigutus on lapsesõbralik.

"Riho Sibul. Kuulaps"

Koostajad: Vladislav Koržets, Harri Rinne

Kujundaja: Kaire van der Toorn-Guthan

Kirjastaja: Pilgrim

Trükikoda: Printon

Žürii: Kindla kontseptsiooniga kujundus, kus hoolimata tehniliselt tasemelt, emotsionaalselt sisult ja olemuslikult mitmekesisuselt keeruline algmaterjal on suudetud siduda veenvaks ja rahulikuks tervikuks.

Lauri Räpp

"Elatud eilsete ja elamata homsete vahel"

Kujundaja: Kaire van der Toorn-Guthan

Kirjastaja: Rahva Raamatu Kirjastus

Trükikoda: Print Best

Žürii: Raamatu väljapaistev, üheselt mõistetavat kujundusideed kandev esikaas valmistab turvaliselt ette samas meeleolus sisuks. Efektset välisilmet toetav punane värvitoon loob ühendava silla kaante ja sisu vahele, tasakaalustades melanhoolset meeleolu.

Catherine Storr

"Kaval Polly ja rumal hunt"

Kujundaja ja illustraator: Karel Korp

Kirjastaja: Tammerraamat

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Klassikaline laste juturaamat, mille muudavad efektseks oskuslikult ja eristuva käekirjaga teostatud graafilised illustratsioonid. Hoolimata must-valgest tonaalsusest mõjub raamat värviliselt, oskuslik kujundus lubab illustratsioonidel mõjule pääseda tekstile liiga tegemata.

Ott Järvela

"Pariis 2024. XXXIII olümpiamängud. EOK ametlik olümpiaraamat"

Kujundaja: Jan Garshnek

Kirjastaja: Hea Lugu

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Tabloidlikult kaasahaarav ja ajalehelikult särtsakas kujundus aitavad tõsta raamatulugeja adrenaliinitaset. Hea fotovalik ja nende meisterlik eksponeerimine toovad esile emotsioonid ja aitavad taaselustada sportlikke elamusi.

Jaanus Samma

"Flow of patterns. Works of Jaanus Samma"

Kujundaja: Indrek Sirkel

Kirjastaja: Lugemik & Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König Köln

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Pilkuköitev kaanekujundus ja esinduslik formaat toetavad raamatusse koondatud materjali. Kontseptuaalne mängulisus põhjendab kujundusreeglite vaba käsitlust, diskreetne tekstipaigutus lubab esile tõusta värvikal visuaalkunstil.

Aleksandr Solženitsõn

"Gulagi arhipelaag"

Kujundaja: Johannes Naan

Kirjastaja: Postimehe Kirjastus

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Jõuline, lakooniline ja mõjus kujundus, mille kandvad ideed lähtuvad ühemõtteliselt raamatu sisust. Kaane ja sisu kujunduslahendused on tasakaalus, ees- ja tagalehe käsitsi joonistatud piirjooned loovad

Viis kauneimat lasteraamatut 2024

Žüriisse kuulusid: Tuulike Kivestu (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Virge Loo (Eesti Rahvusraamatukogu), Kristjan Mändmaa (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Viive Noor (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Sirly Oder, Eesti Kujundusgraafikute Liit), Jaan Rõõmus (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Ulla Saar (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus), Krista Vilippus (Eesti Kirjastuste Liit).

Triinu Laan

"Poiss ja papa"

Illustraator: Anne Pikkov

Kujundaja: Signe Kanarbik

Kirjastaja: Päike ja Pilv

Trükikoda: Printon

Žürii: Hoogsad, vaimukad, detailirohked ja mahlased illustratsioonid on heas tasakaalus tekstiga. Eristub stiililiselt kunstniku varasematest töödest.

Anti Saar

"Härra Haraldi unistuste aed"

Illustraator ja kujundaja: Marja-Liisa Plats

Kirjastaja: Kolm elu

Trükikoda: Greif

Žürii: Põneva tehnikaga loodud detailirohked illustratsioonid, mis arvestavad hästi tekstiga. Mitmekihiline ja omanäoline.

Kätlin Vainola

"Kass Kipperi mereseiklus"

Illustraator: Sirly Oder

Kujundaja: Angelika Schneider

Kirjastaja: Eesti Meremuuseum

Trükikoda: Folger Art, Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii: Hoogsad, dünaamilised ja võluvad illustratsioonid, väga õnnestunud koloriit. Filmilikud plaanid ja rakursid. Suurepärane illustraatori ja kujundaja koostöö.

Katrin Tõnisson

"Notsu suur soov"

Illustraator: Reda Tomingas

Kujundaja: Signe Kanarbik

Kirjastaja: Päike ja Pilv

Trükikoda: Printon

Žürii: Vaimukad illustratsioonid, mis teevad loo suureks. Iga lehekülg loob eraldi maailma, millest kokku moodustub suurepärane tervik.

Piret Jaaks

"Suur saladus"

Illustraator: Marju Tammik

Kujundaja: Tuuli Aule

Kirjastaja: Päike ja Pilv

Trükikoda: Printon

Žürii: Läbitöötatud illustratsioonid, mis annavad edasi lugu ja moodustavad suurepärase terviku. Lapstegelase karakter ja emotsioonid on hästi välja toodud. Tore ja silmatorkav kaas.

Eripreemiad

Doris Kareva

"Puhas lora"

Illustraator: Regina Lukk-Toompere

Kujundajad: Regina Lukk-Toompere, Kalle Toompere

Kirjastaja: Verb

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Žürii eripreemia: Modernsed ja külluslikud teismelistele suunatud illustratsioonid. Tervitatav lähenemine noorte luuleraamatule.

Kätlin Kaldmaa

"Jõulud Islandi moodi"

Illustraator ja kujundaja: Anna-Elizaveta Žurbenko

Kirjastaja: Hunt

Trükikoda: Greif

Žürii eripreemia uuele tulijale: Hea tonaalsusega hästi läbitöötatud ja dünaamilised illustratsioonid moodustavad koos teksti ja kujundusega kauni terviku. Mõjub ühtaegu moodsalt ja retrolikult.

Jonas Taul

"Leiwamasin"

Illustraator ja kujundaja: Jonas Taul

Kirjastaja: Puänt

Trükikoda: Jelgavas Tipogrāfija

Eesti Kujundusgraafikute Liidu eripreemia: Hästi läbitöötatud karakteritega minimalistlik ja võluv tervik.

Veronika Kivisilla

"Prügikasti pühapäev"

Illustraator ja kujundaja: Eike Ülesoo

Kirjastaja: Ärkel

Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda

Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia: Helgetes toonides mängulised illustratsioonid toetavad raamatu inspireerivat lugu ja lisavad sellele visuaalset võlu. Kunstnik on pildiliselt väga hästi tabanud loo emotsionaalset kulgu ja erinevaid karaktereid ning lisanud piltidele üllatust ja leidmisrõõmu pakkuvaid pisidetaile.