Marja-Liisa Plats: raamatute illustreerimine on suur vastutus

Illustraator ja kultuurisaate "OP" uus stuudiokunstnik Marja-Liisa Plats sõnas, et raamatute illustreerimine on suur vastutus, sest illustratsioonid kas toetavad või rikuvad lugu.

"OP-i" uus stuudiokunstnik Marja-Liisa Plats tõdes, et esimene päev oli natukene ehmatav. "Ma teen viimasel ajal pigem raamatuillustratsiooni ja seal on veidi teistmoodi lähenemine," lausus ta. "Nii et alguses tundus võõras, aga mul on selline trikk, et kuna intervjuud on lühikesed, siis ma kasutan võimalust ja panen pildi peale seda, mis siin ümberringi on ehk midagi, mis tõmbab tähelepanu ära näo sarnasuselt."

Plats on illustreerinud enam kui 50 raamatut. "Kuna ma teen enamasti lasteraamatuid ja väga tihti ka pildiraamatuid, siis ainult tekst ei ole minu jaoks raamat. Minu jaoks on raamat füüsiline objekt, terve see kogemus kui sa selle raamatu kätte võtad ja tal need nurgad ka juba murenema hakkavad. See kõik on raamatu osa. Kõik kaanest kaaneni kas siis toetab või rikub seda lugu. Selles mõttes hästi suur vastutus," nentis ta.

Möödunud aastal ilmunud Anti Saare "Härra Haraldi unistuste aed", mille Plats illustreeris, valiti 2024. aasta 25 kaunima raamatu hulka. "Ma olin väga rõõmust, et ma sain elus esimest korda teha kollaaži. See tehnika on mind huvitanud, aga varem ükski projekt ei ole andnud põhjust seda kasutada," rõõmustas illustraator.

Platsi illustreeritud raamatuid on ka teistesse keeltesse tõlgitud. "Lätlased tõlgivad väga palju. "Luukere Juhani seiklused" on jõudnud üle maailma – Korea, USA, Horvaatia," tõi ta mõned näited. Mõnes riigis on näiteks otsustatud raamatu kaanepilt välja vahetada ja võetud raamatust mõni teine illustratsioon. "Minul on seda alti hästi põnev vaadata, see on nagu värske lähenemine raamatule."